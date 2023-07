Ông Kissinger đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào đón nồng nhiệt như một "người bạn cũ" hôm 20-7 giữa lúc Bắc Kinh và Washington nỗ lực hàn gắn quan hệ rạn nứt.

Ông Kissinger từng là người đứng sau nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh vào thập niên 1970 với tư cách là ngoại trưởng Mỹ và cố vấn an ninh quốc gia dưới thời chính quyền các cố Tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford.

Ông Henry Kissinger trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm 20-7. Ảnh: Reuters

Nhà Trắng cho biết họ đã biết về chuyến đi của ông Kissinger nhưng đó là chuyến thăm cá nhân của một công dân Mỹ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Kissinger, 100 tuổi, cũng gặp nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc, người đến nay vẫn từ chối đối thoại trực tiếp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

Theo hãng tin Reuters, ông Lý đã bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt từ năm 2018 và các quan chức Trung Quốc từng nhiều lần yêu cầu Washington dỡ bỏ lệnh trừng phạt để để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đối thoại.

Ông John Kirby, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, nói rằng: "Thật không may khi một công dân có thể gặp bộ trưởng quốc phòng và trao đổi còn chính phủ Mỹ thì không thể. Đó là điều mà chúng tôi muốn giải quyết. Đó là lý do chúng tôi tiếp tục cố gắng mở lại các kênh liên lạc quân sự bởi nếu không có kết nối đó giữa thời điểm căng thẳng và nguy cơ tính toán sai lầm gia tăng thì rủi ro sẽ nhiều hơn".

Ông Kirby nói rằng các quan chức chính quyền Mỹ mong muốn được nghe tin từ cựu Ngoại trưởng Kissinger khi ông ấy trở về, để lắng nghe những gì ông ấy đã nghe, những gì ông ấy đã biết, những gì ông ấy đã thấy.

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã gia tăng vì một loạt vấn đề, bao gồm chiến sự ở Ukraine, Đài Loan (Trung Quốc) và các hạn chế thương mại. Washington đã nỗ lực thiết lập lại các kênh liên lạc về những vấn đề này cũng như nhiều vấn đề khác thông qua các hoạt động ngoại giao cấp cao gần đây.

Ông John Kerry, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Joe Biden về khí hậu, vừa kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh hôm 19-7 và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Bắc Kinh vào tháng trước.

Xen giữa 2 chuyến thăm này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng tới Mỹ bàn về các vấn đề kinh tế.