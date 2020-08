Theo hãng tin Kyodo hôm 17-8, khảo sát trên được tiến hành từ tháng 11 đến tháng 12-2019 với 9.975 công ty Nhật Bản quan tâm mạnh mẽ đến việc hoạt động tại nước ngoài. Theo kết quả khảo sát được công bố hôm 30-7, 41% trong số 3.562 công ty hồi đáp cho biết đang cân nhắc mở rộng sản xuất tại Việt Nam trong khoảng 3 năm tới, tăng 5,5 điểm phần trăm so với một năm trước đó.



Tương tự, 36,3% công ty tham gia khảo sát khẳng định họ muốn tăng cường đầu tư tại Thái Lan - tăng 1,5 điểm phần trăm. Trong khi đó, 48,1% nói rằng họ muốn mở rộng doanh nghiệp tại Trung Quốc, giảm 7,3 điểm phần trăm.



Nhân viên đeo khẩu trang làm việc tại một nhà máy của Công ty SMC (Nhật Bản) ở thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc hồi tháng 5-2020 Ảnh: REUTERS

"Kể từ năm 2018, căng thẳng thương chiến Mỹ - Trung leo thang đã đẩy nguồn đầu tư của các công ty Nhật Bản sang các nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)" - báo cáo của JETRO khẳng định, đồng thời cho biết chênh lệch đầu tư của Nhật Bản vào ASEAN và Trung Quốc đã tăng từ 95,5 triệu USD trong năm 2017 lên 191 triệu USD trong năm 2019.

Khoảng 80% công ty Nhật Bản đang hoạt động tại nước ngoài dự đoán doanh thu năm nay sẽ thấp hơn so với năm ngoái vì đại dịch Covid-19, vốn cũng đã làm giảm đáng kể đầu tư Nhật Bản vào thị trường châu Á. Tính riêng 5 tháng đầu năm 2020, đầu tư của Nhật Bản vào khu vực ASEAN đã giảm 35,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Nhật Bản, Covid-19 cũng gây tổn thất nặng nề đối với kinh tế trong nước khi khiến GDP quý II/2020 giảm 7,8% so với quý trước đó. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái thì mức giảm là 27,8% - con số cao nhất kể từ khi số liệu loại này bắt đầu được so sánh vào năm 1980. Theo Reuters, đây là quý thứ 3 liên tiếp kinh tế Nhật Bản suy giảm, qua đó làm gia tăng lời kêu gọi Tokyo có thêm chính sách mạnh mẽ hơn để giúp đảo ngược tình hình.