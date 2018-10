Đưa Bỉ thành đối tác hàng đầu tại EU

17/10/2018 07:15

Tối 16-10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự Melsbroek tại thủ đô Brussels, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Á - Âu (ASEM) lần thứ 12, thăm làm việc tại Liên minh châu Âu (EU) và thăm chính thức Vương quốc Bỉ theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Charles Michel.



Chuyến thăm diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 16 đến 19-10.



Tại Cung điện Palais d’Egmont, Thủ tướng Vương quốc Bỉ Charles Michel và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm và cùng chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm cùng Thủ tướng Vương quốc Bỉ Charles Michel Ảnh: QUANG HIẾU

Phát biểu với báo chí sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ niềm vui khi được thăm đất nước Bỉ tươi đẹp - trái tim của châu Âu. "Chuyến thăm Vương quốc Bỉ lần này của tôi và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rất có ý nghĩa, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao" - Thủ tướng chia sẻ.

Trên tinh thần hữu nghị, cởi mở và hiểu biết lẫn nhau, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Charles Michel đã thống nhất các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng và thực chất hơn nữa. Cụ thể, hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp và cấp cao, duy trì các cơ chế hợp tác và tham vấn chính trị cũng như các cơ chế điều phối, hợp tác khác với các vùng, cộng đồng ở Bỉ.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, văn hóa, giao thông vận tải... "Chúng tôi khẳng định sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư, kinh doanh với quyết tâm đưa Bỉ trở thành một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam tại EU, nhất là trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) sắp được ký kết" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Cùng với đó, hai bên cam kết cùng đối phó những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, khủng bố, an ninh lương thực và nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn và tổ chức quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc, ASEM, ASEAN - EU.

Về vấn đề biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết ông và người đồng nhiệm Vương quốc Bỉ đã trao đổi và nhất trí về tầm quan trọng của việc giữ gìn hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở vùng biển quan trọng này.



"Thủ tướng Charles Michel ủng hộ lập trường của EU và ASEAN, đồng thời kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp ở biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Charles Michel chứng kiến việc ký kết một số văn kiện hợp tác song phương, cụ thể là thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ về lĩnh vực nông nghiệp; Bản ghi nhớ hợp tác nâng cao năng lực vệ sinh an toàn thực phẩm giữa Bộ NN-PTNT và Cơ quan Liên bang về an toàn thực phẩm Bỉ (FASFC); Bản ghi nhớ về thiết lập cơ chế tham vấn chính trị song phương giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Hợp tác phát triển Vương quốc Bỉ; Bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu cảng hàng rời thông minh tại Hải Phòng giữa Công ty Hateco và Tập đoàn Rent-A-Port của Bỉ; Bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu đầu tư, phát triển cảng biển giữa Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) và Rent-A-Port.

Lịch làm việc dày đặc Trong những ngày tại Bỉ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có lịch làm việc dày đặc như hội kiến nhà vua Bỉ Phillippe, hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - EU và Bỉ, dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Á - Âu lần thứ 16 (AEBF 16), Hội nghị ASEM 12… Thủ tướng cũng gặp Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Antonio Tajani, Chủ tịch Hạ viện Bỉ Siegfried Bracke… Tại hội nghị đa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp người đứng đầu chính phủ nhiều nước như Thủ tướng Trung Quốc, Thủ tướng Thụy Điển, Thủ tướng Tây Ban Nha, Thủ tướng Hà Lan...

THẾ DŨNG (từ Brussels - Vương quốc Bỉ)