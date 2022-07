Giá vàng ngày 13-7 dao động quanh ngưỡng thấp chưa từng thấy trong 9 tháng giữa lúc đồng USD mạnh thêm tác động tiêu cực đến nhu cầu mua vàng. Theo Reuters, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm còn 1.726,27 USD/ounce - mức thấp nhất kể từ cuối tháng 9-2021. Giá vàng Mỹ giao trong tương lai cũng giảm 0,2%, còn 1.721,80 USD/ounce.



Theo một số chuyên gia, thị trường vàng hiện đối mặt nỗi lo kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại có thể ảnh hưởng đến nhu cầu đối với kim loại quý này. Một yếu tố tác động khác là các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ để biết được chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ đi theo hướng nào trong thời gian tới.

Ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Công ty Khai thác khoáng sản Kitco Metals (Canada), nhận định giá vàng đang chịu sức ép do chính sách thắt chặt tiền tệ của FED và đồng USD tăng giá. Tuy vàng từ lâu được xem là kênh trú ẩn chống lạm phát nhưng việc FED tăng lãi suất khiến giới đầu tư rời bỏ tài sản không có lãi suất này và lựa chọn đồng USD khiến đồng tiền này tăng giá mạnh.

Một cửa hàng trang sức vàng tại TP Kolkata - Ấn Độ Ảnh: Reuters

Ngày 12-7, đồng euro đã giảm giá xuống thấp hơn đồng USD trên sàn giao dịch Moscow trong bối cảnh xuất hiện nỗi lo cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ đẩy Liên minh châu Âu vào suy thoái. Trên các sàn giao dịch quốc tế, đồng euro tiến gần đến mức ngang bằng với đồng USD.



Tính từ đầu năm đến nay, đồng euro đã giảm 12% so với đồng USD do các nền kinh tế ở châu Âu bị tổn thương bởi giá năng lượng tăng cao, một phần do cuộc xung đột ở Ukraine và các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

Ông Yegor Zhilnikov, chuyên gia của Ngân hàng Promsvyazbank (Nga), nhận định với tờ RBC Daily (Nga): "Lần đầu tiên sau 20 năm, đồng euro và đồng USD ngang giá khi đồng bạc xanh của Mỹ tiếp tục tăng giá trước dự đoán về chính sách thắt chặt tiền tệ của FED. Chúng tôi tin rằng từ nay cho đến khi diễn ra cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào ngày 21-7, đà sụt giảm của đồng euro có thể tiếp tục và đồng USD sẽ mạnh hơn so với đồng tiền chung châu Âu".

Theo giới chuyên gia, FED nhiều khả năng tiếp tục mạnh tay kiềm chế lạm phát sau khi dữ liệu mới nhất về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Mỹ chính thức được công bố. Theo đài CNBC, đã xuất hiện báo cáo CPI trong tháng 6 tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng hằng năm cao nhất từng được ghi nhận kể từ tháng 12-1981.

Lạm phát cao như thế nhiều khả năng buộc FED tăng lãi suất mạnh trong cuộc họp tiếp theo vào 2 tuần tới. Việc tăng lãi suất nhằm hạ nhiệt chi tiêu của người tiêu dùng và doanh nghiệp, đồng thời làm kinh tế và lạm phát tăng chậm lại.



Theo AP, một số nhà kinh tế lo ngại rằng mong muốn ngăn lạm phát của FED có thể khiến lãi suất tăng quá nhanh ngay cả khi nền kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng chậm đi. Chi phí đi vay cao hơn nhiều có thể dẫn đến suy thoái trong năm tới.