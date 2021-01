Ông Pete Gaynor, phụ trách Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang, sẽ đảm nhiệm vị trí của ông Wolf sau cuộc bạo loạn ở Đồi Capitol và trong bối cảnh lực lượng an ninh quốc gia Mỹ chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra bạo lực trước thềm ngày nhậm chức của tân tổng thống 20-1.

Ông Wolf viết trong thư thông báo từ chức: "Tôi rất buồn phải thực hiện động thái này khi mục tiêu của tôi là phục vụ tại Bộ An ninh Nội địa Mỹ đến cuối nhiệm kỳ của chính quyền này".

Trích dẫn các vụ kiện tụng đang diễn ra thách thức tính hợp pháp của việc bổ nhiệm của ông, quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ cho rằng: "Thật không may, quyết định này đến từ các sự kiện gần đây, bao gồm cả các phán quyết vô hiệu của tòa án về tính hợp lệ quyền hạn của tôi với tư cách là quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ. Những sự kiện và mối quan tâm này ngày càng làm chuyển hướng sự chú ý và nguồn lực khỏi công việc quan trọng của Bộ An ninh Nội địa Mỹ trong thời điểm chuyển giao quyền lực quan trọng này".

Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Chad Wolf. Ảnh: Reuters

Theo đài CNN, ông Wolf giữ vai trò quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ 14 tháng. Ông Wolf là thành viên nội các mới nhất quyết định từ chức trong những ngày gần đây nhưng trong thư thông báo từ chức ông không đề cập đến vụ bạo loạn ở Quốc hội Mỹ hồi tuần trước. Cựu Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos và Bộ trưởng Giao thông vận tải Elaine Chao cũng đã nộp đơn từ chức.

Chủ tịch An ninh Nội địa Hạ viện Bennie Thompson gọi thời điểm ông Wolf từ chức là "đáng ngờ" với lý do lo ngại về tính hợp pháp của việc bổ nhiệm ông.

Ông Thompson chỉ trích: "Ông ấy đã quyết định từ chức trong thời điểm khủng hoảng quốc gia và khi những kẻ khủng bố trong nước có thể đang lên kế hoạch tấn công chính phủ. Không giống như những người khác, ông ấy rõ ràng rời chính quyền ông Trump không theo nguyên tắc".

Trước cảnh báo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về nguy cơ xảy ra biểu tình vũ trang tại tất cả 50 bang và quốc hội, hầu hết cơ quan an ninh chủ chốt Mỹ đều đang được điều hành bởi các quyền lãnh đạo, gồm Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng. Bộ An ninh Nội địa Mỹ giờ đây sẽ có lãnh đạo mới chỉ 9 ngày trước lễ nhậm chức.

Hồi tuần trước, ông Wolf kêu gọi Tổng thống Donald Trump và tất cả các quan chức lên án bạo lực tại quốc hội bằng một tuyên bố mạnh mẽ, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục đảm nhận vị trí cho đến khi Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức.

Theo Đài NPR, ông Wolf trước đó đã được Tổng thống Trump đề cử làm lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa Mỹ với quyền hạn đầy đủ. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã rút lại đề cử đó vào tuần trước, vài giờ sau khi ông Wolf lên án bạo lực tại Quốc hội Mỹ và kêu gọi tổng thống có hành động tương tự.