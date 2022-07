Nhật cảnh báo nguy cơ an ninh

Nhật Bản hôm 22-7 cảnh báo trong sách trắng quốc phòng thường niên về các mối đe dọa an ninh quốc gia leo thang, bao gồm hậu quả từ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, căng thẳng giữa Trung Quốc và đảo Đài Loan và chuỗi cung ứng công nghệ dễ bị ảnh hưởng.

Sách trắng quốc phòng đặt ra những lo ngại về an ninh của chính phủ Nhật Bản khi nước này chuẩn bị yêu cầu ngân sách cho Bộ Quốc phòng sắp đến hạn vào tháng tới. Sách trắng quốc phòng Nhật Bản nêu rõ: "Sự cạnh tranh chính trị, kinh tế và quân sự giữa các quốc gia là rõ ràng và thách thức đặt ra đối với trật tự quốc tế là một vấn đề toàn cầu". Sách trắng quốc phòng do chính quyền của Thủ tướng Kishida Fumio thông qua xác định Trung Quốc, Nga và Triều Tiên là những mối quan tâm an ninh chính của nước này.

Sách trắng quốc phòng trích dẫn ước tính so sánh của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) về chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản và 8 quốc gia khác, cho thấy chi tiêu quốc phòng Nhật Bản ở mức 0,95% GDP, Mỹ là 3,12%, Hàn Quốc là 2,57%, Trung Quốc là 1,2% và Nga ở mức 2,73%.