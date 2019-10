Theo công tố viên Rachael Rollins của hạt Suffolk (bang Massachusetts), Inyoung You, 21 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, bị truy tố tội ngộ sát vì cái chết của Alexander Urtula, 22 tuổi, người Mỹ gốc Philippines. Cả hai học chung trường và người bạn trai tự sát chỉ khoảng 2 giờ trước lễ tốt nghiệp hôm 20-5.

Trong cuộc họp báo ngày 28-10, bà Rollins cho biết nạn nhân đã nhảy xuống từ bãi đỗ xe tại Roxbury. Sau khi mở rộng điều tra, cảnh sát xác định bị can Inyoung You đã hành hạ bạn trai bằng lời nói, khiến bạn trai phải chịu đựng về thể xác và tinh thần trong 18 tháng họ quen nhau. "Việc hành hạ trở nên thường xuyên hơn, nặng nề hơn và tàn nhẫn hơn trong những ngày và giờ cuối trước cái chết của Urtula" - bà Rollins cho biết.

Alexander Urtula và Inyoung You trong một tấm hình chụp chung. Ảnh: NYTIMES

Bà Rollins nói rằng nhiều lời nhắn với các đòi hỏi và đe dọa, cho thấy Inyoung You "hoàn toàn kiểm soát và khống chế" Urtula, cả về "tinh thần lẫn cảm xúc". Trong hai tháng cuối cùng trước khi anh này tự tử, họ đã trao đổi với nhau 75.000 tin nhắn, riêng bị can đã gửi cho bạn trai hơn 47.000 tin nhắn, trong đó có những lời hối thúc bạn trai "đi chết đi" hay "tự tử đi".



Inyoung You cô lập anh Urtula khỏi bạn bè cùng gia đình của anh này và cũng biết là anh bị trầm cảm và có ý định tự tử vì bị Inyoung You hành hạ. Vào ngày 20-5, Inyoung You theo dõi vị trí của bạn trai qua điện thoại, như cô vẫn thường làm, và khi bạn trai chết ở Boston thì bị can cũng ở gần đó. "Thật lạnh lùng. You đã có mặt tại nhà để xe khi Urtula nhảy xuống tự tử" – bà Rollins nói. Tài liệu tòa án do bồi thẩm đoàn đưa ra nêu rõ Inyoung You là người "bừa bãi và liều lĩnh".

Nhà chức trách tại cuộc họp báo ngày 28-10. Ảnh: TWITTER

Inyoung You đang ở Hàn Quốc, đến nay vẫn chưa lên tiếng về việc bị truy tố. Các công tố viên hiện thảo luận với luật sư của nghi can để đưa cô này quay trở lại Mỹ. Tuy nhiên, bà Rollins nói nếu nghi can không tự nguyện quay trở lại Mỹ thì sẽ bắt đầu quá trình dẫn độ.

Vụ án khiến người ta nhớ lại sự việc tương tự khi Michelle Carter, một phụ nữ ở Massachusetts, bị kết án vì hối thúc bạn trai tự sát vào tháng 7-2014.



Theo đại diện phát ngôn ĐH Boston College - ông Jack Dunn, Urtula là nghiên cứu sinh đã hoàn thành khóa học ngành sinh vật học và làm việc trong một bệnh viện ở New York thời điểm tự tử. Còn bị can học về kinh tế và sẽ ra trường tháng 5 năm sau nhưng nghỉ học hồi tháng 8 vừa qua.