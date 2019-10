Hoàng tử Harry đã cáo buộc tờ The Mail on Sunday có hành vi biên tập một lá thư nhằm ngụy biện cho những lời dối trá mà tờ báo nói về công nương, đồng thời cho rằng tờ báo lá cải của Anh đã tiến hành một chiến dịch chống lại Công nương Meghan. Điều này được đánh giá giống như việc đối xử với Công nương Diana, bà đã chết trong một tai nạn xe hơi hồi năm 1997 sau khi bị cánh săn ảnh đuổi theo.

"Thật không may, vợ tôi đã trở thành một trong những nạn nhân mới nhất của tờ báo lá cải của Anh đang tiến hành các chiến dịch chống lại các cá nhân mà không tính đến hậu quả. Đó là một chiến dịch tàn nhẫn đã leo thang trong năm qua, trong suốt thời gian cô ấy mang thai và sinh con trai của chúng tôi" – Hoàng tử Harry viết trong một thông báo đăng trên mạng.

Công nương Meghan trong chuyến thăm Nam Phi hôm 1-10. Ảnh: CNN

Công ty luật Schillings, đại diện cho phía Công nương Meghan, cho biết các thủ tục pháp lý đã bắt đầu được tiến hành chống lại báo The Mail on Sunday và cả công ty mẹ Associated Newspapers. Theo đó, tờ báo này đã có hành vi sử dụng trái phép các thông tin riêng tư, vi phạm bản quyền và vi phạm Luật Bảo vệ Dữ liệu 2018 của Anh.

Đại diện báo The Mail on Sunday cho biết: "Báo The Mail on Sunday đứng về phía bài viết mà báo đã đăng tải và sẽ kiên quyết bảo vệ vụ việc này. Đặc biệt, chúng tôi tuyệt đối phủ nhận việc lá thư của công nương đã bị biên tập bằng mọi cách nhằm thay đổi ý nghĩa".

Về tuyên bố khởi kiện, ông John Wellington, thư ký tòa soạn báo The Mail on Sunday, không cho biết báo đã biết về vụ kiện khi nào hay công ty luật đại diện cho công ty là đơn vị nào.

Hoàng tử Harry và Công nương Meghan đang tiến hành thủ tục kiện tờ báo của Anh. Ảnh: AP

Hoàng tử Harry và Công nương Meghan hiện đang đến thăm miền Nam châu Phi, thời gian vụ kiện không ảnh hưởng đến các cuộc viếng thăm.

Trong thông báo, Hoàng tử Harry cho biết ông cảm thấy một số thông tin về vợ mình mang tính chất tẩy chay và lo sợ rằng lịch sử sẽ lặp lại như với mẹ ông, Công nương Diana.

"Nỗi lo lắng nhất của tôi là lịch sử sẽ lặp lại. Tôi đã chứng kiến chuyện gì đã xảy ra khi người tôi yêu quý trở thành món hàng và không còn được đối xử hay được xem như một con người chân chính nữa. Tôi đã mất mẹ và bây giờ tôi thấy vợ mình đang trở thành nạn nhân của những thế lực đầy quyền lực giống như thế".