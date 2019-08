Theo báo tiếng Trung World Journal, một cậu học sinh khi đi qua khu vực an ninh tại sân bay quốc tế Detroit ở bang Michigan đã báo với các nhân có mang theo áo chống đạn.

Mặc dù Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ cho phép chiếc áo giáp mềm ôm sát thân được nhập vào nhưng các nhân viên lại quyết định hủy bỏ thị thực của học sinh này và trả về Trung Quốc, theo trang tin Shanghaiist.

Chưa rõ tại thời điểm đó liệu chiếc áo chống đạn có phải là yếu tố duy nhất dẫn đến việc các nhân viên từ chối nhập cảnh cho cậu học sinh hay không. Học sinh này được biết có giấy phép sở hữu súng ở bang Michigan.

Tuy nhiên, vụ việc đã khiến người dùng mạng xã hội Weibo chỉ trích. Một người viết: "Người Mỹ có súng nhưng chúng tôi không được mang áo giáp. Chúng tôi phải làm gì để tránh bị bắn?".

Một học sinh Trung Quốc bị từ chối vào Mỹ sau khi mang theo áo chống đạn trong hành lý tại sân bay quốc tế Detroit. Ảnh: Reuters

Vấn đề tấn công bằng súng ở Mỹ đã khiến một số người có quốc tịch Trung Quốc sinh sống tại Mỹ phải cân nhắc mua vũ khí cho riêng mình, báo China Daily cho biết.

Vụ việc theo sau cái chết của một học sinh trao đổi 19 tuổi người Trung Quốc đã bị bắn và giết chết sau khi gặp phải một vụ tai nạn xe hơi gần trường Đại học bang Arizona năm 2016.

Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cảnh báo công dân về tình trạng tấn công bằng súng ở Mỹ. Ảnh: Reuters

Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đưa ra thông báo hồi tháng 6, cảnh báo công dân của mình về vấn đề tấn công bằng súng ở Mỹ.

"Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc nhắc nhở khách du lịch Trung Quốc phải đánh giá đầy đủ mức độ nguy hiểm khi du lịch đến Mỹ, cập nhật tin tức về an ninh công cộng, luật pháp, các quy định và nâng cao nhận thức về an toàn và an ninh", theo thông báo của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc.

Các quốc gia khác gồm Uruguay, Venezuela và New Zealand cũng nêu ra những khuyến cáo tương tự: "Các vụ xả súng nhanh, mạnh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại Mỹ.