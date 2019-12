Úc ngấm đòn biến đổi khí hậu

Một số thành phố lớn ở Úc đang bắt đầu cảm nhận tác động tiêu cực từ tình trạng khô hạn khiến nhiều thị trấn thiếu nước nghiêm trọng thời gian qua. Trong tuần này, chính quyền TP Sydney 5 triệu dân phải thực thi các biện pháp hạn chế nước chưa từng có kể từ năm 2003. Theo báo The Straits Times, người dân TP Sydney, thủ phủ bang New South Wales, dường như không phàn nàn gì về chuyện này bởi họ biết rõ nhiều người tại những vùng khác còn phải đối mặt nạn hạn hán kéo dài hoặc cháy rừng đang trở nên nghiêm trọng hơn do tình trạng toàn cầu ấm dần lên.

Đối mặt làn sóng biểu tình phản đối và sức ép chính trị ngày một tăng, Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm 11-12 lần đầu tiên thừa nhận biến đổi khí hậu là một trong những yếu tố gây ra các vụ cháy rừng chưa từng có, khiến khói độc bao trùm TP Sydney. Trước đó một ngày, hàng chục ngàn người tuần hành tại TP Sydney, yêu cầu ông Morrison trực tiếp xử lý cuộc khủng hoảng đang làm gia tăng các vấn đề sức khỏe và buộc nhiều người ở lại trong nhà.

Điều đáng lo không kém là, theo báo The Guardian, các đám cháy rừng ở 2 bang New South Wales và Queensland đã thải ra lượng khí CO2 khổng lồ kể từ tháng 8. Con số này tương đương phân nửa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính thải ra ở Úc mỗi năm.

Vẫn còn hơn 100 đám cháy được ghi nhận tại bang New South Wales hôm 14-12. Cùng ngày, nhà chức trách bang Tây Úc hôm 14-12 cảnh báo một đám cháy rừng đang vượt tầm kiểm soát sau khi thiêu rụi hơn 11.000 ha đất ở phía Bắc TP Perth. Người dân đã được thúc giục nhanh chóng đi sơ tán trong bối cảnh nhiệt độ tăng lên gần 40 độ C.

Các chuyên gia cho rằng quốc gia này sẽ còn trở nên khô hạn hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Báo cáo mới của Cục Khí tượng Úc cho biết thời tiết tại nước này trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3-2020 có thể khô và nóng hơn bình thường.

Hoàng Phương