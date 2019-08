IMF đã có quan điểm trái ngược với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này về việc cho rằng Trung Quốc thao túng đồng nhân dân tệ.

Trong báo cáo đánh giá thường niên về nền kinh tế Trung Quốc, IMF hôm 9-8 nhận định đồng nhân dân tệ nhìn chung vẫn ổn định so với các loại tiền tệ khác. Điều này cho thấy PBOC can thiệp rất ít vào đồng nội tệ của Trung Quốc. Đồng nhân dân tệ yếu hơn sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh về giá cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc so với các đối thủ nước ngoài khác.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế không nhận thấy nhiều bằng chứng để kết luận Trung Quốc thao túng tiền tệ. Ảnh: Reuters

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ hôm 5-8 đã lần đầu tiên gán mác thao túng tiền tệ cho Trung Quốc kể từ năm 1994. Động thái nói trên được đưa ra sau khi PBOC cho phép đồng nhân dân tệ rơi xuống mức thấp nhất trong 11 năm.



Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro hôm 9-8 nói với đài CNBC rằng: "Rõ ràng, họ đang thao túng tiền tệ".

PBOC thiết lập tỉ giá tham chiếu mỗi sáng và cho phép đồng nhân dân tệ dao động trong biên độ +/- 2% so với đồng USD trong ngày hôm đó. PBOC có thể mua hoặc bán tiền tệ hoặc yêu cầu các ngân hàng thương mại làm như vậy để giữ cho giá của đồng nhân dân tệ không bị dao động quá nhiều.

Với việc cho phép đồng nhân dân tệ mất giá, PBOC đã phản ứng với tình hình thực tế của nền kinh tế Trung Quốc. Nền kinh tế nước này đang phát triển chậm lại một phần vì Tổng thống Trump áp thuế 250 tỉ USD lên hàng hóa nước này và áp lực thị trường đang kéo đồng tiền này đi xuống.

12 vòng đàm phán Mỹ - Trung đã không thể kết thúc tình trạng bế tắc trong mối quan hệ giữa hai nước và phái đoàn Trung Quốc dự kiến sẽ đến Washington vào tháng tới để tiếp tục đàm phán. Nhưng ông Trump một lần nữa đã làm rung chuyển thị trường tài chính hôm 9-8 khi cho rằng mọi thứ đều "ổn" nếu các cuộc đàm phán sắp tới bị hủy.