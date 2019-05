IS tiếp tục lập thêm tỉnh mới ở Ấn Độ

11/05/2019 18:42

Theo Reuters, cổng tin tức Amaq của IS cho biết tỉnh mới được đặt tên là "Wilayah of Hind". Động thái này được cho là nhằm củng cố vị thế của IS kể từ khi chúng mất đi thành trì cuối cùng ở Syria hồi tháng 4 vừa qua.

Giám đốc Tổ chức Tình báo SITE – chuyên theo dõi các phần tử thánh chiến - Rita Katz, nhận định bước đi nói trên của IS đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nhóm khủng bố này đặt nền móng để xây dựng lại cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo".

Trước đó, vào tháng 4, IS cũng thông báo đã thành lập một tỉnh mới ở miền Trung châu Phi. Tổ chức SITE nói rằng đây là lần đầu tiên IS đề cập tới tỉnh Trung Phi của Nhà nước Hồi giáo.

Tuyên bố thành lập tỉnh mới ở miền Trung châu Phi được đưa ra sau khi IS được cho là giết chết 3 binh sĩ Congo và làm bị thương 5 người khác trong một cuộc tấn công ở phía Đông Beni, gần biên giới Congo với Uganda.

IS tiếp tục lập tỉnh mới ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: Mirror

Song song với tuyên bố thành lập tỉnh ở Ấn Độ, cổng tin tức Amaq còn cho biết IS đã gây thương vong về phía binh sĩ Ấn Độ tại thị trấn Amshipora thuộc khu vực Kashmir.

Cùng ngày 10-5, cảnh sát Ấn Độ xác nhận một tay súng tên Ishfaq Ahmad Sofi đã bị giết trong một cuộc chạm trán ở huyện Shopian. Tên này góp mặt trong lực lượng nổi dậy tại Kashmir hơn một thập kỷ trước khi cam kết trung thành với IS.

Các nguồn tin cảnh sát và quân đội Ấn Độ nói rằng Sofi bị nghi ngờ liên quan đến một số vụ tấn công bằng lựu đạn nhằm vào lực lượng an ninh trong khu vực. Một phát ngôn viên cảnh sát Ấn Độ tiết lộ Sofi có thể là tay súng duy nhất còn ở lại Kashmir dính líu đến IS.

Các nhóm ly khai đã tham gia cuộc xung đột vũ trang ở Kashmir – vốn tập trung đa số người Hồi giáo– trong nhiều thập kỷ. Phần lớn các nhóm này muốn tuyên bố độc lập cho Kashmir hoặc ủng hộ bên phía Pakistan – đối thủ của Ấn Độ.





Phạm Nghĩa (Theo Reuters)