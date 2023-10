Thông tin trên được phát ngôn viên quân đội Israel, ông Jonathan Conricus, thông báo hôm 31-10. Tờ The Guardian dẫn lời các nhân chứng cho biết xe tăng, xe ủi và bọc thép của Israel tiếp cận tuyến đường chính Salah al-Din của TP Gaza từ hướng Bắc và hướng Nam.

Tiến sĩ Andreas Krieg, chuyên gia tại Đại học Hoàng gia London (Anh), nhận định đây là động thái "khép gọng kìm" của quân đội Israel để chia cắt Gaza và siết vòng vây lực lượng Hamas.



Lữ đoàn al-Qassam, nhánh vũ trang của Hamas, cho hay đã đụng độ và đẩy lui lực lượng Israel ở phía Nam và Tây Bắc Dải Gaza vào rạng sáng 31-10.

Các chuyên gia quân sự đánh giá Israel đang tiến quân rất thận trọng và dừng lại ở ngoại ô TP Gaza vì để ngỏ khả năng lực lượng Hamas đồng ý thương lượng thả con tin.

Đến nay, Hamas mới thả 4 con tin, gồm 2 công dân Mỹ và 2 công dân Israel. Ngoài ra, quân đội Israel hôm 31-10 cho biết đã giải cứu con tin đầu tiên là nữ quân nhân Ori Megidish - một trong 239 con tin người Israel trong tay Hamas.

Lực lượng Israel hoạt động gần biên giới với Dải Gaza ngày 31-10 Ảnh: REUTERS

Cơ quan y tế Gaza nói số người Palestine thiệt mạng trong cuộc xung đột mới nhất này đã qua mốc 8.300 người. Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), khoảng 800.000 người Palestine đã sơ tán từ phía Bắc xuống phía Nam Dải Gaza.

Ngoài ra, UNRWA, cơ quan Liên Hiệp Quốc (LHQ) phụ trách cung cấp viện trợ cho Gaza, thông báo khoảng 672.000 người Palestine đang chen chúc trong các trường học và cơ sở của LHQ, với điều kiện vệ sinh tồi tệ, thiếu thực phẩm, nước uống...

AP cho biết Israel đến nay đã cho phép hơn 150 xe tải chở thực phẩm, thuốc men vào Gaza từ phía Ai Cập, song số hàng này vẫn quá ít so với nhu cầu. Tình hình nhân đạo thảm khốc ở Gaza làm tăng sức ép ngừng bắn lên Israel.

Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ điều này, đồng thời cho biết thêm giai đoạn bao vây đầu tiên đã hoàn tất, giai đoạn thứ hai là không kích liên tục và giai đoạn thứ ba hiện nay là mở rộng tấn công trên bộ ở Gaza.

Ông Geir Pedersen, phái viên LHQ về Syria, nói với Hội đồng Bảo an hôm 31-10 rằng xung đột giữa Israel và Hamas đã lan sang Syria. Bằng chứng là những cuộc không kích nhằm vào các sân bay tại Aleppo và Damascus (được cho là do Israel thực hiện) và các cuộc đánh trả của Mỹ nhằm vào các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn ở Syria.

Chưa hết, cũng trong ngày 31-10, quân đội Israel đã bắn hạ một máy bay không người lái bên ngoài không phận nước này, gần TP Eilat ven biển Đỏ. Trước đó không lâu, một tàu chiến Mỹ đã đánh chặn 3 tên lửa hành trình và nhiều máy bay không người lái được cho là bay đến Israel.