Theo cuộc điều tra của tạp chí Bán nguyệt đàm - ấn bản liên kết với hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã, tội phạm Trung Quốc đã khai thác cơn khủng hoảng dịch tả heo châu Phi (ASF) bằng cách cố tình truyền bệnh, buộc nông dân bán heo với giá rẻ.

Bọn tội phạm còn lan truyền tin đồn về virus gây tử vong cho đàn heo. Trong những trường hợp cực đoan hơn, chúng có thể sử dụng máy bay không người lái (UAV) để thả vật phẩm bị nhiễm bệnh vào trang trại. Các băng đảng thậm chí còn đặt thức ăn bị nhiễm bệnh vào chuồng heo tại địa phương. Có trường hợp chúng đặt những con heo chết bên lề đường để khiến nông dân tin rằng dịch bệnh đang lây lan nghiêm trọng.

Bọn tội phạm đặt những con heo chết bên lề đường để khiến nông dân tin rằng dịch bệnh đang lây lan nghiêm trọng. Ảnh: 6DO.NEWS

Căn bệnh tả heo châu Phi làm giảm hơn 40% đàn lợn trên khắp Trung Quốc, sau khi nhà chức trách buộc phải tiêu hủy hàng loạt cá thể để ngăn chặn sự lây lan. Hơn nữa, để kiểm soát dịch tả heo châu Phi (ASF), chính phủ Trung Quốc đã thiết lập các trạm kiểm soát nhằm ngăn chặn vận chuyển thịt heo giữa các tỉnh. Chính vì điều này ít nhiều dẫn đến có sự khác biệt về giá thịt ở các địa phương, theo tờ Bán nguyệt đàm. Sự thiếu hụt nguồn cung khiến ​​giá thịt lợn tăng hơn gấp đôi, tạo cơ hội cho bọn tội phạm khai thác, bơm thành cơn sốt thịt heo.



Một chủ trang trại nói với phóng viên của Bán nguyệt đàm: "Một trong những chi nhánh của chúng tôi đã từng phát hiện ra máy bay không người lái thả những vật thể lạ vào chuồng heo, quá trình kiểm tra phát hiện virus ASF trong các mẫu vật đó".

Khi đã mua được heo giá rẻ, các băng đảng tội phạm buôn lậu động vật hoặc thịt của chúng đến các khu vực khác nơi có giá cao hơn, bất chấp lệnh cấm vận chuyển thịt heo hoặc gia súc giữa các tỉnh để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Để vượt qua các trạm kiểm soát, bọn tội phạm làm bằng chứng nhận kiểm dịch giả, thủ tục vận chuyển giả, thậm chí hối lộ cho nhân viên kiểm dịch ở các trạm chốt các tỉnh thành.

Giá thịt heo tại Trung Quốc đã tăng gấp đôi và có thể tiếp tục tăng vào dịp Tết. Ảnh: SINGTAO

Biên lợi nhuận có thể lên tới 1.000 nhân dân tệ (tức hơn 3,3 triệu đồng) cho mỗi con heo. Tính ra cứ mỗi xe heo sẽ kiếm được hơn 100.000 nhân dân tệ nên các đại lý đã chi mạnh để thu mua số lượng lớn. Chỉ riêng ở tỉnh Vân Nam, chính quyền đã thu giữ 10.000 con heo sống, một số bị nhiễm virus, khi trên đường vận chuyển sang các tỉnh khác. Cảnh sát tin rằng một băng đảng đã tuồn 4.000 con heo khỏi tỉnh này trong một ngày.



Giá 1 kg thịt heo tại Trung Quốc tăng từ khoảng 20 nhân dân tệ (hơn 65.000 đồng) lên tới 52,30 nhân dân tệ (gần 175.000 đồng) vào tháng trước. Từ giờ đến Tết Âm lịch, giá thịt heo tại Trung Quốc được dự báo có thể tăng lên khoảng 65 - 75 nhân dân tệ/kg.

Mới đây, Trung Quốc công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho tháng 11 tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong 8 năm qua. Trong đó, do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi, giá thịt heo tăng 1,1 lần, cũng là một trong những nguyên nhân chính làm tăng chỉ số giá tiêu dùng.

Nhà phân tích nông nghiệp Mã Văn Đỉnh nói rằng nếu thương gia cố tình bán thịt heo có chứa virus, nó sẽ gây nguy hiểm cho an toàn công cộng, một tội ác khó dung. Khi được hỏi tại sao thịt heo ở Trung Quốc tiếp tục tăng, ông Mã cho hay ngoài vấn đề cung và cầu thịt heo không đủ do dịch tả heo châu Phi gây ra, vấn đề kinh tế vĩ mô của Trung Quốc cũng là một trong những lý do.