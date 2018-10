Khách hàng thừa tiền, người làm công thiếu vải

16/10/2018 07:01

Một phụ nữ làm dịch vụ giúp việc khỏa thân tại Úc tiết lộ cô kiếm được 104.000 USD/năm và thời gian làm việc chỉ 16 giờ/tuần.



Chỉ nhìn thôi, không đụng chạm

Tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh và đang là mẹ đơn thân, người phụ nữ 28 tuổi đến từ TP Gold Coast, bang Queensland này kiếm được công việc dọn dẹp, lau chùi nhà cửa tại Công ty Bare All Cleaning Service và chấp nhận điều kiện khỏa thân trong giờ làm việc. Người mẹ một con giấu tên tâm sự trước đây từng làm giúp việc theo kiểu truyền thống nhưng từ khi có được công việc mới, thu nhập của cô tăng gấp đôi và số giờ làm việc giảm đi một nửa.

Chia sẻ về công việc mới mẻ này, người mẹ đơn thân cho hay: "Tôi có một thân hình tuyệt vời thì tại sao không phơi bày cơ thể mình? Tôi thích khỏa thân và thật sự thích công việc này. Tất cả các khách hàng đều tôn trọng nhân viên của công ty, đó là quy định cơ bản họ phải đồng ý khi đặt dịch vụ. Hầu hết họ chỉ muốn trò chuyện và xem chúng tôi làm việc".



Từ khi làm việc cho Bare All Cleaning Service, thu nhập của cô từ mức 52.000 USD/năm với 40 giờ làm việc/tuần đã tăng lên đến 104.000 USD/năm nhưng chỉ làm 16 giờ/tuần. Cựu sinh viên chuyên ngành kinh doanh cho rằng loại hình dịch vụ này sẽ được xã hội đón nhận theo thời gian.

Sáng lập công ty gây tranh cãi nói trên hồi tháng 5 qua, ông Brett Jones khẳng định khách hàng bị cấm vượt quá giới hạn với nhân viên. "Chính sách rõ ràng của công ty là khách hàng chỉ được nhìn chứ không đụng chạm. Nhân viên công ty không làm gì ngoài việc dọn dẹp. Công việc này chỉ mang lại giải trí chứ không có hoạt động tình dục nào. Hầu hết mọi người đều muốn rời khỏi nhà khi người giúp việc đến nhưng chúng tôi đang cố khiến họ cảm thấy thú vị khi ở lại" - ông Jones cũng nhấn mạnh.

Không chỉ ở Úc, dịch vụ này còn xuất hiện tại Anh. Một cô gái 24 tuổi giấu tên, muốn được gọi là Anna, trải lòng rằng mình làm công việc này để có thêm thu nhập bên cạnh công việc văn phòng. Làm giúp việc khỏa thân tại Công ty Naturist Cleaners, cô gái trẻ kiếm được khoảng 59 USD/giờ. "Chủ nghĩa khỏa thân khá mới mẻ đối với tôi. Tôi chưa bao giờ làm điều này trước đây. Tôi thậm chí còn không đến bãi biển khỏa thân hoặc bất cứ điều gì tương tự" - Anna thừa nhận với báo Mirror (Anh). Sau 3 tháng làm việc trong tình trạng thiếu vải, cô cho biết mọi khách hàng cho đến giờ là đàn ông độc thân, tuổi từ gần 30 đến hơn 50.

Một trong những nhân viên của Công ty Bare All Cleaning Service đang làm việc Ảnh: CATERS NEWS AGENCY

"Đáng xấu hổ"!

Thành lập Công ty Naturist Cleaners hồi năm ngoái nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, bà Laura Smith nhấn mạnh không nên xem đây là một loại hình dịch vụ tình dục. Bên cạnh đó, công ty cũng có chính sách bảo vệ an toàn cho nhân viên như cấm người thuê quay phim, chụp ảnh hoặc ghi âm lúc họ làm việc nhà và các nhân viên có nhiệm vụ thông báo cho công ty lúc đến cũng như rời khỏi địa điểm thuê dịch vụ.

Tương tự, Công ty Bare All Cleaning Service tại Úc cũng có giải pháp an toàn riêng. Theo trang news.com.au (Úc), nhằm bảo vệ an toàn cho đội ngũ nhân viên, công ty đã thiết lập một hệ thống an ninh cho phép hỗ trợ nhân viên sơ tán nhanh chóng nếu gặp chuyện ngoài ý muốn. Công ty của ông Jones hiện có đội ngũ dọn vệ sinh khoảng 150 người, trong đó có 95 phụ nữ, với phí dịch vụ tăng dần theo mức độ thiếu vải của trang phục nhân viên.

Tự tin hoạt động minh bạch, trang web công ty nêu rõ các nhân viên của họ làm việc chuyên nghiệp và không cung cấp dịch vụ tình dục. Bare All Cleaning Service cũng yêu cầu khách hàng tôn trọng nhân viên công ty và không gian cá nhân của họ. Không bị thuyết phục với những lời lẽ quảng bá này, bà Dawn Crichlow, thành viên kỳ cựu của Hội đồng TP Gold Coast, lên án: "Tất cả những gì tôi muốn nói đó là hoạt động kinh doanh này thật đáng xấu hổ và khiến Gold Coast mang tiếng xấu".

Đáp lại, người sáng lập Bare All Cleaning Service cho rằng họ làm ăn hoàn toàn hợp pháp và "trong sạch". "Bà ấy không biết gì về hoạt động của công ty chúng tôi. Tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là dịch vụ giúp việc nhưng khách hàng phải trả nhiều hơn nếu muốn nhân viên mặc ít vải hơn. Chúng tôi không phạm luật và không làm sai bất kỳ điều gì. Dịch vụ này không dành cho tất cả mọi người và chúng tôi cũng không thể phục vụ mọi người mọi lúc" - ông Jones giải thích. Doanh nhân này còn tuyên bố công ty nhận được 96 yêu cầu sử dụng dịch vụ từ người dân địa phương, qua đó chứng tỏ sức hấp dẫn của nó.

Ông chủ trẻ giải thích với sự mới mẻ này, công việc giúp việc nhà không còn nhàm chán và trở nên khác biệt trong thị trường đầy tính cạnh tranh. Theo trang news.com.au, dù mức giá không mềm và mới ra mắt hồi tháng 5 nhưng công ty của ông Jones đã mở rộng hoạt động đến 2 TP lớn Sydney, Melbourne và hy vọng đặt chân đến 2 thành phố là Perth, Adelaide trong vài tháng tới.

XUÂN MAI