Theo Reuters, phái đoàn bao gồm các bộ trưởng của Ả Rập Saudi, Jordan, Ai Cập, Indonesia, chính quyền Palestine, đại diện Tổ chức Hợp tác Hồi giáo… dự kiến gặp gỡ từng thành viên trong số 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc (LHQ) là Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp, Nga.



Tại điểm dừng chân đầu tiên, hôm 20-11, phái đoàn đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. "Chúng tôi ở đây để gửi một tín hiệu mạnh mẽ: Chấm dứt ngay lập tức xung đột, ngay lập tức cung cấp hàng hóa nhân đạo cho Dải Gaza" - Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ả Rập Saudi, nhấn mạnh.

Cũng tại cuộc hội đàm, ông Vương Nghị kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn chặn "thảm họa nhân đạo". Trước đó, tài khoản X (Twitter) của Bộ Ngoại giao Ai Cập đã đăng tải bình luận của Bộ trưởng Sameh Shoukry: "Chúng tôi mong đợi vai trò mạnh mẽ hơn của các cường quốc như Trung Quốc để ngăn chặn các cuộc tấn công người Palestine ở Gaza".

Nhân viên mặc trang phục của Liên Hiệp Quốc sơ tán các em bé sinh non khỏi Bệnh viện Al-Shifa hôm 19-11 Ảnh: WHO

Trong khi đó tại Gaza, Israel cảnh báo cư dân của trại tị nạn lớn nhất dải đất là Jabalia và một trại ven biển gần đó phải sơ tán. Hôm 20-11, Israel đã tiến quân về phía Bệnh viện Indonesia ở phía Bắc Gaza, nơi hiện có khoảng 600 bệnh nhân, 200 nhân viên y tế và 2.000 người dân mất nhà cửa đang trú ẩn.

Một nhân viên y tế ở đây nói với AP rằng có thể thấy xe tăng Israel từ cửa sổ bệnh viện, trong khi phụ nữ và trẻ em sợ hãi vì tiếng nổ và tiếng súng liên tục. Israel cáo buộc Hamas sử dụng dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự làm lá chắn sống, bao gồm các bệnh viện.

Tại một bệnh viện khác ở Bắc Gaza là al-Shifa, theo thông cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), phái đoàn chung thứ hai của LHQ do WHO dẫn đầu hợp tác với Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine đã sơ tán 31 trẻ sinh non đến Bệnh viện Phụ sản Al-Helal Al-Emarati ở miền Nam Gaza trong ngày 19-11.

Con số ban đầu là 33 bé, tuy nhiên 2 bé đã tử vong trước khi kịp sơ tán do thiếu điện vận hành các thiết bị duy trì sự sống. Các cháu bé này hiện được chăm sóc tại đơn vị hồi sức tích cực sơ sinh, trong đó có 11 bé vẫn đang nguy kịch.

Cùng đến Bệnh viện Phụ sản Al-Helal Al-Emarati có 6 nhân viên y tế và 10 người thân của họ, song đáng buồn là không thể tìm thấy thân nhân của bất kỳ cháu bé nào. LHQ đang lên kế hoạch sơ tán tiếp 250 bệnh nhân nặng và 20 nhân viên y tế còn mắc kẹt ở al-Shifa, dự kiến mất vài ngày.

Trong khi Israel tiếp tục mở rộng chiến dịch trên bộ ở Gaza, Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cho biết nỗ lực đưa các con tin trở về an toàn để đổi lấy lệnh ngừng bắn tạm thời hiện đã nằm trong tầm tay, chỉ còn một số chi tiết nhỏ chưa được giải quyết.