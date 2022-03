Phóng viên Mỹ thiệt mạng ở Ukraine

Tình nguyện viên y tế phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine Danylo Shapovalov ngày 13-3 tuyên bố phóng viên người Mỹ Brent Renaud đã thiệt mạng khi xe hơi của ông trúng đạn ở Irpin, gần thủ đô Kiev.

Trong một tuyên bố trên Twitter, báo The New York Times xác nhận phóng viên Brent Renaud đã tử vong. Khi xe hơi bị trúng đạn, ông Renaud còn đeo thẻ của báo The New York Times.