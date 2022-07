Theo Reuters, đây là một tín hiệu cho thấy mô hình thử nghiệm chống ùn tắc giao thông của nền kinh tế lớn nhất châu Âu có thể sẽ thành công.



Kể từ đầu tháng 6-2022, Đức đã bán vé giao thông công cộng tháng với giá 9,21 USD và không giới hạn lượt dùng, cho phép người mua thoải mái sử dụng mạng lưới giao thông công cộng quốc gia. Dự kiến áp dụng đến hết tháng 8, ưu đãi trên được triển khai nhằm kiềm chế lạm phát, thuyết phục người dân hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân và cắt giảm khí thải.

Một nhóm sử dụng vé tháng giao thông công cộng 9,21 USD/vé trò chuyện cùng nhau tại khu nghỉ dưỡng Westerland, đảo Sylt - Đức, hôm 4-6Ảnh: REUTERS

Dù vẫn còn quá sớm để kết luận nhưng dữ liệu của Công ty TomTom (Hà Lan) cho thấy chính sách trên dường như đang phát huy hiệu quả. Trong quãng thời gian 7 ngày tính đến ngày 20-6, kẹt xe giờ cao điểm đã giảm ở 23/26 thành phố được khảo sát so với cùng giai đoạn kết thúc vào ngày 16-5, thời điểm trước khi chính sách trên được ban bố.



Hai quãng thời gian này được TomTom chọn so sánh vì chúng không có bất cứ ngày lễ nào. "Ùn tắc giảm liên quan đến chính sách vé 9,21 USD" - chuyên gia Ralf-Peter Schaefer của TomTom khẳng định, đồng thời thừa nhận giá nhiên liệu tăng phi mã và xu hướng làm việc tại nhà sau đại dịch Covid-19 cũng có thể là những yếu tố liên quan.

Dù vậy, dữ liệu trong suốt tháng 6-2022 của TomTom cho thấy tắc nghẽn giao thông sụt giảm so với tháng trước đó lẫn tháng 6-2019, thời điểm trước khi Covid-19 bùng phát. Cụ thể, giao thông tháng 6-2022 ít ùn tắc hơn ở 24/26 thành phố được khảo sát so với tháng 5-2022 và ở 21/26 thành phố so với tháng 6-2019.