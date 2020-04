Bộ Quốc phòng gọi đó là hiện tượng không xác định trên không (UAP).



Theo CBS, ba đoạn video gồm 1 video được quay vào tháng 11-2004 và 2 video còn lại được quay vào tháng 1-2015. Trong video, vật thể được cho là UFO di chuyển rất nhanh và được ghi lại bằng camera hồng ngoại. Hai trong số 3 video cho thấy các quân nhân phản ứng một cách sửng sốt về cảnh tượng mà họ được chứng kiến.

Có một giọng nói suy đoán rằng nó có thể là một máy bay không người lái.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sue Gough nêu rõ: "Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Lầu Năm Góc đã xác định rằng việc cho phép công bố các đoạn video không được coi là bí mật này sẽ không làm lộ bất cứ khả năng hay các hệ thống nhạy cảm nào, cũng như không ảnh hưởng tới bất cứ cuộc điều tra tiếp theo nào về sự xâm nhập không phận quân sự bằng UAP".

Một vật thể bay không xác định do hải quân Mỹ phát hiện năm 2004. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Cựu lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Harry Reid đã viết trên trang Twitter cá nhân: "Tôi rất vui vì Lầu Năm Góc cuối cùng đã công bố các đoạn video, nhưng đây chỉ là bề nổi của những nghiên cứu và tài liệu có sẵn. Mỹ cần có cái nhìn nghiêm túc, khoa học về điều này và đánh giá bất kỳ tác động tiềm năng nào đến an ninh quốc gia".



Tờ Axios dẫn lời ông Reid cho rằng người Mỹ "xứng đáng được cung cấp thông tin" về UFO. Ông Reid đã thúc đẩy thông qua một chương trình trị giá 22 triệu USD Mỹ để điều tra UFO.

Lầu Năm Góc vào năm 2017 xác nhận sự tồn tại của UFO.

Video do Bộ Quốc phòng công bố cho thấy một vật thể xoay tròn giữa không trung vào tháng 1-2015. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Tờ Axios cho biết Hải quân Mỹ cũng xác nhận sự gia tăng của số trường hợp nhìn thấy UFO vào năm 2019 và đã giới thiệu một quy trình mới cho phép các phi công báo cáo về những gì liên quan đến UFO.

Theo các quan chức, UFO không nhất thiết chỉ gồm sự sống ngoài trái đất nhưng chúng gây lo ngại về nguy cơ máy bay bay hiện đại tiếp cận các cơ sở quân sự nhạy cảm.

Theo đài CNN, các video của hải quân nói trên được công bố lần đầu tiên từ tháng 12-2017 đến tháng 3-2018 bởi một công ty có tên To The Stars Academy of Arts & Sciences.

Vào năm 2017, một phi công nhìn thấy một trong những UFO vào năm 2004 nói với CNN rằng cách nó di chuyển khiến anh không thể giải thích. "Khi tôi đến gần, nó nhanh chóng tăng tốc về phía Nam và biến mất sau chưa đầy 2 giây. Điều này cực kỳ đột ngột, giống như một quả bóng bàn, bật ra khỏi bức tường. Nó nảy ra và đi theo con đường khác" - ông David Fravor, phi công của hải quân Mỹ đã nghỉ hưu, kể lại.