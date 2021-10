Theo thông báo ngày 20-10, trong vòng 1 tháng tới, đất nước vùng Baltic này sẽ đóng cửa các quán bar, cửa hàng, ban hành luật giới nghiêm ban đêm và học sinh quay lại học trực tuyến. Số ca mắc mới tính theo đầu người tuần qua ở Latvia cao nhất thế giới, ngay cả Tổng thống Egils Levits cũng dương tính, khiến Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö dự họp chung phải tự cách ly.



Hàng loạt quốc gia rục rịch theo chân Latvia, theo hãng tin Bloomberg, bao gồm Estonia, Romania... TS Mike Ryan, Giám đốc điều hành Chương trình Y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hôm 20-10 cho biết châu Âu là khu vực duy nhất trên thế giới có số ca mắc đang tăng và đã tăng liên tiếp 3 tuần qua. Trong tuần lễ tính tới ngày 17-10, châu Âu ghi nhận hơn 1,3 triệu ca mắc mới, tăng 7% so với tuần trước đó. Nguyên nhân, theo TS Ryan, là mùa đông đã tới và các hoạt động đi lại, giải trí, làm việc không bị hạn chế. Trong khi số trường hợp mắc bệnh mới ở Cộng hòa Czech, Hungary tăng 50% so với tuần trước đó thì Ba Lan chứng kiến số bệnh nhân mới vượt 5.000 người lần đầu tiên kể từ tháng 5-2021.

Người dân mua sắm tại Riga, thủ đô Latvia hôm 7-10. Ảnh: EPA-EFE

Một nguyên nhân khác, theo báo Guardian, nằm ở sự chênh lệch trong tiêm chủng vắc-xin giữa Đông và Tây Âu. Latvia chỉ có 1,9 triệu dân song mới 57% dân số tiêm chủng đầy đủ, quá thấp so với mức trung bình 74% của Liên minh châu Âu (EU). Tương tự, chưa tới 1/3 trong số 19 triệu dân Romania được tiêm chủng, còn Bulgaria là thành viên có tỉ lệ tiêm vắc-xin thấp nhất EU với 1/5 dân số được tiêm. Thực trạng này được quy do tâm lý hoài nghi vắc-xin.

Tại Nga, mới có 1/3 trong tổng dân số hơn 144 triệu người tiêm chủng đầy đủ trong khi số ca mắc và tử vong liên tục lập đỉnh mới - lần lượt vượt 34.000 và 1.000 mỗi ngày. Càng đáng lo hơn khi AY.4.2 (còn gọi là Delta Plus), biến thể phụ được cho là lây nhiễm mạnh hơn của biến thể Delta, đã được ghi nhận ở Nga, theo hãng tin RIA. Tổng thống Vladimir Putin đã yêu cầu người lao động làm việc tại nhà trong 1 tuần, bắt đầu từ đầu tháng 11-2021. Nếu số ca mắc tiếp tục tăng, thủ đô Moscow sẽ phong tỏa toàn diện từ ngày 30-10 đến 7-11, theo một sắc lệnh gửi cho các doanh nghiệp mà Guardian tiếp cận được hôm 20-10.

Trong khi đó, giới chức Trung Quốc ngày 21-10 hủy hàng trăm chuyến bay, đóng cửa các địa điểm du lịch, cơ sở thể thao, giải trí, trường học ở những khu vực bị ảnh hưởng và tăng tốc xét nghiệm diện rộng để đối phó cụm dịch Covid-19 mới liên quan một nhóm du khách nước ngoài. Theo Reuters, nhóm du khách này bắt đầu đi từ TP Thượng Hải rồi bay đến TP Tây An, tỉnh Cam Túc và khu vực Nội Mông.

Tương tự, Bộ Y tế Singapore ngày 21-10 thông báo gia hạn phong tỏa thêm 1 tháng thay vì chấm dứt vào ngày 24-10, sau khi quốc gia này ghi nhận thêm 18 ca tử vong vào 1 ngày trước đó - mức tăng hằng ngày cao kỷ lục kể từ khi đại dịch Covid-19 khởi phát.