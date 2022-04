Theo trang UN News, Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ có quyền phủ quyết các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, được quy định trong Hiến chương LHQ. Đây là đặc quyền được trao vì vai trò chính của các nước này trong quá trình thành lập LHQ.



Sau khi nghị quyết trên được thông qua hôm 26-4, nếu 1 trong 5 thành viên thường trực sử dụng quyền phủ quyết, Đại hội đồng LHQ sẽ nhóm họp để tất cả thành viên LHQ có thể xem xét kỹ lưỡng và bình luận về quyền phủ quyết đó.

Thay mặt cho 83 nhà đồng tài trợ, Đại sứ Liechtenstein tại LHQ Christian Wenaweser đã giới thiệu bản dự thảo nghị quyết trong một cuộc tranh luận của Đại hội đồng LHQ. Sau khi được thông qua, nghị quyết sẽ có hiệu lực ngay lập tức.



Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ có quyền phủ quyết các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Ảnh: EPA

Ông Wenaweser lưu ý tất cả nước thành viên đã trao cho Hội đồng Bảo an trách nhiệm chính để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời nhấn mạnh quyền phủ quyết có tác dụng đạt được các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương LHQ ở mọi thời điểm.

"Toàn bộ thành viên nên được lên tiếng khi Hội đồng Bảo an không thể hành động, theo các chức năng và quyền hạn của hội đồng này được phản ánh trong điều lệ, đặc biệt là Điều 10" - ông Wenaweser nói thêm.

Nội dung của Điều 10 quy định Hội đồng Bảo an có thể thảo luận về bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào trong phạm vi của Hiến chương LHQ cũng như quyền hạn và chức năng của bất kỳ cơ quan nào được đề cập trong đó. Hội đồng Bảo an cũng có thể đưa ra khuyến nghị đối với các thành viên của LHQ hoặc Hội đồng Bảo an hoặc cả hai.

Sau khi nghị quyết được thông qua, Đại sứ Liechtenstein mô tả đó là "một biểu hiện của cam kết của chúng tôi đối với chủ nghĩa đa phương". Ngoài ra, nghị quyết buộc Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ "phải trả giá chính trị lớn hơn" nếu họ sử dụng quyền phủ quyết để bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng Bảo an.