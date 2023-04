Tờ The New York Times hôm 6-4 công bố thông tin nói trên và mô tả đó là kế hoạch bí mật của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm chuẩn bị cho đợt phản công của Ukraine.

Theo The New York Time, một tài liệu dường như nêu chi tiết mức sử dụng đạn dược của các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp trong khi một tài liệu khác mô tả tình trạng của hàng chục lữ đoàn chiến đấu Ukraine, bao gồm cả thiết bị và thời điểm họ có thể sẵn sàng triển khai đối phó lực lượng Nga.

Binh sĩ Ukraine bắn pháo về phía các vị trí của lực lượng Nga gần Bakhmut, vùng Donetsk. Ảnh: AP

Các tài liệu hiện bị lan truyền trên mạng xã hội Twitter và Telegram. Người phát ngôn của Lầu Năm Góc cho hay: "Chúng tôi biết có các thông tin như thế trên mạng xã hội và Bộ Quốc phòng đang xem xét vấn đề này".

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo rằng các tài liệu, dường như là thật, cũng có thể đã bị thay đổi vì mục đích tuyên truyền.



Ông Michael Weiss, một chuyên gia về Nga và là phóng viên của trang Yahoo News, đăng trên mạng xã hội: "Rõ ràng là chúng đã được chỉnh sửa. Thật tệ là chúng đã bị rò rỉ hoặc bị đánh cắp".



Các nhà phân tích hôm 7-4 nhận định khó có thể đánh giá tác động của việc các tài liệu bị tiết lộ đối với cuộc chiến ở tiền tuyến hiện tại và trong những tháng tới.

Các nhà phân tích quân sự cho rằng các kênh ủng hộ chính phủ Nga đã chia sẻ và lưu hành các bản tóm tắt rò rỉ nói trên. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng nhận định một số phần trong tài liệu dường như là chính xác và sẽ cung cấp cho Nga thông tin có giá trị, như thời gian chuyển giao vũ khí, số lượng binh sĩ Ukraine đóng quân và các chi tiết quân sự khác.