Chiến sự ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 26 và không có dấu hiệu hạ nhiệt. Nga tiếp tục oanh tạc TP Mariupol và nhiều thành phố khác của Ukraine. TP cảng biển Mariupol chứng kiến nhiều giao tranh khốc liệt nhất kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt.

Các quan chức Ukraine đã từ chối lời đề nghị của Nga rằng quân đội nước này được cho phép di chuyển an toàn ra khỏi TP Mariupol bị bao vây. Trước đó, Nga ra hạn cho phía Ukraine bỏ vũ khí đầu hàng, đảm bảo rằng những ai đầu hàng đều rời khỏi thành phố an toàn. Những người ở lại sẽ được giao cho tòa án do lực lượng ly khai được Moscow hậu thuẫn.

Thế nhưng, chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky đáp rằng họ sẽ không bao giờ cúi đầu trước các tối hậu thư.

Người phụ nữ đo cửa sổ để che chắn bằng các tấm nhựa sau khi tòa nhà bị hư hại do đánh bom. Ảnh: AP

Theo hãng tin Reuters, một phần của Mariupol hiện do quân đội Nga kiểm soát. Tờ The Sydney Morning Herald dẫn lời kể của bà Maria Fiodorova (77 tuổi, cư dân Mariupol) vào hôm 21-3 khi vượt biên sang Ba Lan: "Gần 90% thành phố đã bị phá hủy. Không có tòa nhà nào ở đó nữa".



Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 400 dân thường đang trú ẩn tại trường nghệ thuật ở thành phố cảng biển Azov khi bị trúng bom của Nga. Tuy nhiên, ông Zelensky không rõ có bao nhiêu thương vong trong vụ đánh bom trường nghệ thuật.

Quân đội Nga sau đó công bố video từ máy bay không người lái cho thấy các tổ hợp pháo phản lực Ukraine khai hỏa tại trận địa rồi di chuyển vào chỗ trú ẩn trong trung tâm thương mại.

Vụ tấn công vừa kể xảy ra chỉ vài ngày sau khi một nhà hát ở Mariupol bị tập kích, nơi hơn 1.000 người được cho là đang trú ẩn. Không rõ có bao nhiêu người thiệt mạng trong vụ tấn công này.

Cũng trong ngày 21-3, các cuộc pháo kích nhắm vào một trung tâm thương mại ở thủ đô Kiev, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và phá hủy nhiều công trình, phương tiện xung quanh, theo giới chức địa phương. Một người có tên Valentina Timofeevna nói với Reuters rằng con của bà hôm trước vẫn còn làm việc ở trung tâm.

Sau vụ pháo kích vào một trung tâm thương mại ở Kiev. Ảnh: AP

Người phát ngôn Bộ quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết: "Khu vực gần trung tâm thương mại được dùng làm căn cứ cất trữ đạn pháo phản lực và nạp đạn cho các bệ phóng rốc-két. Đòn tấn công tầm xa với độ chính xác cao đã phá hủy một khẩu đội pháo phản lực Ukraine, cũng như kho chứa đạn trong trung tâm thương mại. Cơ sở này đã ngừng buôn bán từ lâu". Tuy nhiên, Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập những tuyên bố này.



Theo quan chức quân sự Ukraine Mykola Medinskiy, không có mục tiêu quân sự chiến lược trong khu vực.

Trong khi đó, Nga triệu tập đại sứ Mỹ tại Moscow, cảnh báo rằng quan hệ song phương đang "trên bờ vực rạn nứt". Liên Hiệp Quốc cho biết cho đến nay có gần 3,4 triệu người rời khỏi Ukraine.