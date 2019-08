Số liệu trên được Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres đưa ra trong một báo cáo trình Hội đồng Bảo an hôm 5-8.

Báo cáo về mối đe doạ IS chỉ ra rằng việc tổ chức này tạm ngừng chỉ đạo các cuộc tấn công khủng bố "là tạm thời, thậm chí có thể không kéo dài đến cuối năm 2019".

Theo ông Guterres, do để mất gần hết lãnh thổ nên IS không còn nhận được doanh thu từ dầu mỏ và cư dân địa phương. Tuy nhiên, chúng được cho là vẫn có khả năng vận hành các quỹ hỗ trợ khủng bố ở Iraq, Syria và nước ngoài, thường sử dụng cách chuyển tiền phi chính thức gọi là "hawaladars".

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres. Ảnh: Reuters

Ông Guterres cũng lưu ý những cổ vật mà IS cướp được tại Iraq đóng vai trò là nguồn thu nhập khác của tổ chức này. Một số người trở về từ vùng xung đột cho biết IS có một đơn vị đặc biệt chịu trách nhiệm bán cổ vật. Ngoài ra, chúng còn khuyến khích tự cung cấp tài chính trên toàn mạng lưới để kiếm thêm tiền.

"Sự phát triển của mạng lưới IS bí mật tại Iraq từ năm 2017 đang được nhân đôi ở Syria, với các cuộc tấn công gia tăng tại những khu vực do chính phủ kiểm soát. Hành động trỗi dậy của IS ở Iraq, bao gồm cả việc đốt các loại cây trồng, nhằm ngăn chặn quá trình bình thường hóa và tái thiết. Chúng hy vọng người dân địa phương sẽ đổ lỗi cho chính quyền Baghdad" – ông Guterres nói.

Vào tuần trước, các chuyên gia LHQ cảnh báo giới thủ lĩnh IS đang tìm cách củng cố và tiến tới "hồi sinh" tổ chức ở Iraq và Syria.

Trong báo cáo hôm 5-8, số lượng tay súng nước ngoài tham gia IS được thống kê vào khoảng 40.000 tên. Ước tính 24.000-30.000 tên trong số này vẫn còn sống. Hồi cuối tháng 6, Giám đốc Nhân quyền LHQ Michelle Bachelet cho biết hơn 55.000 nghi phạm IS và thành viên gia đình bị giam giữ tại Iraq và Syria. Các tay súng được cho là đến từ hơn 50 quốc gia. Riêng hơn 11.000 người thân của chúng bị giam giữ tại trại Al Hol ở Đông Bắc Syria.

Ngoài việc cảnh báo mối đe doạ mà các tay súng nước ngoài cùng thành viên gia đình có thể gây ra khi được hồi hương, ông Guterres cam kết LHQ sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia hồi hương và giúp tái hoà nhập những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị mắc kẹt, đặc biệt là ở các khu vực xung đột.