Chương trình chiều 6-7 nằm trong chuỗi hoạt động trao tặng các sản phẩm trái cây và sữa do 10 công ty của New Zealand đóng góp cho 4 tổ chức từ thiện vì trẻ em và phụ nữ tại TP HCM và Hà Nội. Tổng cộng hơn 350 thùng (tương đương 7.000 kg) trái cây và 1.000 lít sữa được trao tặng đợt này.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp các công ty xuất khẩu trái cây New Zealand quyên tặng trái cây New Zealand tại Việt Nam. Chương trình này đã mở rộng quy mô so với năm đầu tiên là năm 2021.

Tổng lãnh sự New Zealand Scott James (giữa) tặng quà tại Nhà May Mắn ở quận Bình Tân. Ảnh: Quốc Thắng

Khi đó, các công ty New Zealand gửi tặng táo và kiwi New Zealand tới các y bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân tại 8 bệnh viện ở TP HCM trong thời gian giãn cách xã hội, cùng với chiến dịch "Be Strong Việt Nam" do Quỹ Sống và Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội phát động.

Đến năm 2022, 7 công ty xuất khẩu trái cây của New Zealand đã quyên tặng 10.000 kg trái cây cho 5 tổ chức từ thiện dành cho trẻ em và phụ nữ tại TP HCM và Hà Nội.

Năm nay là năm đầu tiên chương trình có sự tham gia của các công ty sữa hàng đầu của New Zealand, quyên góp thêm sữa ngoài các tặng phẩm thường niên là trái cây.

Tổng Lãnh sự New Zealand Scott James tặng quà cho các em nhỏ tại Nhà May Mắn. Ảnh: Quốc Thắng

Tổng lãnh sự kiêm Tham tán Thương mại New Zealand, ông Scott James, cho biết: "Tôi rất vui khi có mặt ở đây hôm nay. Đây là một hoạt động đầy ý nghĩa. Trong 3 năm qua, thông qua chương trình này, các doanh nghiệp New Zealand đã có cơ hội để chia sẻ những sản phẩm chất lượng của họ với những hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Các công ty New Zealand cũng mong muốn chung tay giúp đỡ người dân Việt Nam và cùng nhau làm cuộc sống tốt đẹp hơn".

Nhà May Mắn được thành lập từ năm 1993, là nơi những người khuyết tật và các em nhỏ không may mắn sống cùng với nhau như một gia đình. Nhà May Mắn cung cấp nơi ở, chăm sóc y tế, vật lý trị liệu, giáo dục và đào tạo nghề. Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật có thể học tập, học nghề và làm việc tại đây.

Tổng Lãnh sự New Zealand cho biết đây là một hoạt động đầy ý nghĩa. Ảnh: Quốc Thắng

Trả lời phỏng vấn của Báo Người Lao Động, ông Phạm Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP HCM và là giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội Nhà May Mắn, xúc động gửi lời cám ơn đến Tổng lãnh sự quán New Zealand và các doanh nghiệp New Zealand đã dành tình cảm, luôn đồng hành và hỗ trợ cho Nhà May Mắn.

Ông cho biết các em ở đây cũng hết sức vui mừng khi nhận được sự quan tâm chân thành và những món quà ý nghĩa.



Trước đó, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam, bà Tredene Dobson, chia sẻ bà vui mừng khi thấy ý tưởng ban đầu nhằm hỗ trợ người dân Việt Nam trong đại dịch COVID-19 đã phát triển thành một chương trình thường niên mang lại lợi ích cho cộng đồng, đặc biệt là những người kém may mắn.

Đại sứ quán New Zealand sẵn lòng tiếp tục hỗ trợ các công ty xuất khẩu trái cây và sữa của New Zealand, những đơn vị hảo tâm cung cấp những sản phẩm dinh dưỡng và tươi ngon để giúp đỡ trẻ em và phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Theo bà, nghĩa cử này tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm và cam kết của New Zealand nhằm cải thiện sức khỏe của người dân Việt Nam.