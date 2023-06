Các thiết bị y tế được hỗ trợ bởi Chương trình Hợp tác Phát triển Quốc tế New Zealand và được cung cấp thông qua UNICEF bao gồm: Máy xét nghiệm huyết học, Máy xét nghiệm đông máu, Máy xét nghiệm miễn dịch tự động, Máy xét nghiệm sinh hóa và Máy tách chiết DNA /RNA tự động. Những trang thiết bị này nhằm hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực của hệ thống y tế để chẩn đoán và điều trị hiệu quả COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác.



Từ phải sang: Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch; Trưởng Đại diện UNICEF - bà Rana Flowers; Đại sứ New Zealand tại Việt Nam - bà Tredene Dobson và 2 bác sĩ khoa huyết học.

"Đại dịch COVID-19 đã tác động mạnh đến hệ thống y tế trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải đầu tư xây dựng một hệ thống chăm sóc sức khỏe mạnh mẽ và có khả năng chống chịu cao để chuẩn bị tốt hơn cho các đại dịch có thể xảy ra trong tương lai"- Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Tredene Dobson cho biết.

Theo bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF, đại dịch COVID-19 đã làm bộc lộ những thách thức đối với mọi hệ thống y tế trên toàn thế giới, cho thấy cần phải có các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, các dịch vụ dự phòng mạnh mẽ hơn, bảo vệ tốt hơn cho những người dễ bị tổn thương nhất và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp dịch vụ một cách công bằng. Đại dịch cũng cho thấy tầm quan trọng của việc lập kế hoạch ứng phó các khủng hoảng y tế, đảm bảo một hệ thống y tế mạnh mẽ với các kỹ năng và thiết bị cần thiết để tăng cường điều trị hiệu quả

Các thiết bị y tế này nằm trong khoản hỗ trợ trị giá 2 triệu đô-la New Zealand của New Zealand nhằm hỗ trợ Việt Nam phục hồi sau đại dịch COVID-19, được Đại sứ quán New Zealand công bố vào tháng 5-2022. Dự án bao gồm 1 triệu đô-la New Zealand cho thiết bị y tế, được cung cấp thông qua UNICEF Việt Nam và 1 triệu đô-la New Zealand để hỗ trợ phục hồi kinh tế cộng đồng thông qua các tổ chức CARE Quốc tế và Oxfam tại Việt Nam.