Tờ Telegraph đưa tin Văn phòng Khí tượng đã đưa ra mức cảnh báo vàng kéo dài đến 19 giờ ngày 25-7 (giờ địa phương) về các cơn bão đang hoành hành ở thủ đô London và một số quận bao quanh, nơi các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh có nguy cơ bị ngập lụt. Một khu vực rộng lớn hơn ở phía Nam, từ Norwich đến Plymouth, cũng xuất hiện cảnh báo vàng kéo dài đến nửa đêm.



Các bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy London ngập trong nước lũ và Đội Cứu hỏa London nhận được khoảng 300 cuộc gọi báo cáo. Trong khi đó, Cảnh sát Wandsworth cảnh báo người dân "xe hơi không phải là tàu ngầm" và những người lái xe "không nên đi vào những nơi có thể là vùng nước sâu".

Một con đường bị ngập ở London. Ảnh: The Telegraph

Ảnh: Mirror

Nhà khí tượng học Steven Keates nói các khu vực phía Nam nằm giữa Nam Suffolk và Isle of Wight có thể bị ngập lụt bởi lượng mưa lên tới 100 mm chỉ trong vòng vài giờ vào tối 25-7. Theo lời ông Keates, cơn bão xuất hiện bởi sự "hội tụ" của các dòng không khí, do sự ấm lên trên bề mặt Trái Đất từ đợt nắng nóng gần đây bốc lên hội tụ với không khí mát hơn trong khí quyển.



Sau khi những cơn bão biến mất, nhiệt độ có thể tăng trở lại ở hầu hết các khu vực vào ngày 26-7. Dự kiến nhiệt độ ở London là 26 độ C, Edinburgh 25 độ C, Cardiff 24 độ C và Belfast 22 độ C.

Trước đó, Văn phòng Khí tượng dự báo mây ở 1 số khu vực phía Bắc và phía Đông sẽ di chuyển đến Scotland. Hầu hết các nơi sẽ có nắng và mưa rào rải rác trong ngày.