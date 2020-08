Nam Á thiệt hại nặng

Nhiều khu vực ở Nam Á chứng kiến mưa lớn trong những tuần qua, làm mực nước nhiều con sông dâng cao đến mức nguy hiểm và gây ra lũ lụt trên diện rộng, khiến hơn 1.300 người thiệt mạng cho đến giờ.

Tại Ấn Độ, theo báo Hindustan Times, thủ đô New Delhi hôm 19-8 trải qua các trận mưa gió mùa lớn khiến giao thông bị gián đoạn nghiêm trọng. Mưa to cũng hoành hành tại nhiều bang ở miền Đông và Bắc Ấn Độ. Theo số liệu được Bộ Nội vụ Ấn Độ công bố hôm 17-8, khoảng 868 người đã thiệt mạng trong các trận lũ lụt và lở đất ở 11 bang trong chưa đến 3 tháng. Ngoài ra, khoảng 14 triệu người bị ảnh hưởng hoặc buộc phải sơ tán do thiên tai. Theo đài CBS (Mỹ), các bang Assam, Bihar, Tây Bengal và Kerala nằm trong số những bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hàng trăm ngàn người đang sống trong các trại cứu trợ. Cục Khí tượng Ấn Độ cảnh báo mưa sẽ tiếp tục kéo dài trong 2 tuần tới.

Trong khi đó, giới chức Bangladesh cho biết ít nhất 226 người thiệt mạng sau khi mưa lũ nghiêm trọng làm ngập nhiều khu vực. Ngoài ra, hàng chục ngàn người bị nhiễm bệnh do nguồn nước sinh hoạt ô nhiễm. Theo hãng thông tấn AA (Thổ Nhĩ Kỳ), mưa lớn ở bang Assam - Ấn Độ cũng góp phần làm tăng thêm lượng nước đổ vào hạ lưu Bangladesh. Hơn hai triệu người hiện cần hỗ trợ thực phẩm, nước uống, vấn đề vệ sinh và nơi trú ẩn khẩn cấp trong khi 850.000 người phải đi sơ tán. Các con số này dự kiến tiếp tục tăng khi mưa vẫn tiếp diễn.

Còn tại Nepal, ít nhất 6 người thiệt mạng và 17 người mất tích trong trận lũ quét qua huyện Accham hôm 18-8. Theo cảnh sát địa phương, đây là lần đầu tiên khu vực này chứng kiến trận lũ lớn như thế trong 37 năm qua. Khoảng 218 người thiệt mạng và 69 người mất tích do lở đất và lũ lụt kể từ giữa tháng 6 tại Nepal.

