Đài ABC News cho biết bão Ida mang theo những trận mưa xối xả và lốc xoáy tại khu vực Đông Bắc nước Mỹ tối 1-9 (giờ địa phương).

Cảnh báo lũ quét khẩn cấp được ban hành tại TP New York lần đầu tiên trong lịch sử. Các ga tàu điện ngầm trở thành thác nước, trong khi đường phố biến thành sông. Chính quyền TP New York cũng ban bố tình trạng khẩn cấp. Sáng 2-9, ít nhất 8 người thiệt mạng do ảnh hưởng của bão lũ.



Theo Sở Cảnh sát TP New York, trong số các nạn nhân có một phụ nữ 43 tuổi và một người đàn ông 22 tuổi bị kẹt trong ngôi nhà bị sập.

TP New York đã ban hành lệnh cấm đi lại trên toàn thành phố từ trước 1 giờ đến 5 giờ ngày 2-9, đồng thời đình chỉ các tuyến tàu điện ngầm vì nhiều ga tàu bị ngập lụt.

Thị trưởng TP New York Bill de Blasio nói với đài ABC News rằng họ đang giải cứu hành khách từ những toa tàu điện ngầm bị mắc kẹt dưới lòng đất.



Đường phố biến thành sông, ga tàu thành thác nước. Ảnh: SPA, Twitter

Tại bang New Jersey, Thống đốc Phil Murphy đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp bởi mưa to tại một số địa điểm. "Hãy tránh xa các con đường, ở nhà và giữ an toàn" - ông Murphy khuyến cáo. Riêng sân bay Newark Liberty ghi nhận một khu vực để hành lý bị ngập lụt và các chuyến bay tạm ngưng hoạt động.



Lốc xoáy phá hủy 20-25 ngôi nhà tại hạt Gloucester, bang New Jersey. Người đứng đầu chính quyền thị trấn Harrison Lou Manszo cho biết may mắn không có người nào thiệt mạng và chỉ có một người phải nhập viện. Tuy nhiên, nhiều tài sản bị hư hại nặng.

Xe hơi đi qua con đường ngập nước ở thị trấn Westtown, bang Pennsylvania ngày 1-9. Ảnh: AP

Một người đàn ông đứng trước sân vận động Louis Armstrong. Ảnh: USA Today

Trong khi đó, Tây Ban Nha cũng đang hứng chịu lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng ở khu vực Đông Bắc.

Ngày 2-9, thị trấn Alcanar ghi nhận thiệt hại về nhà cửa và doanh nghiệp do các trận mưa xối xả. Mưa lũ nhanh chóng biến những con đường thành sông, cuốn trôi xe hơi ra bờ biển Địa Trung Hải. Các ngôi nhà và doanh nghiệp chứa đầy bùn, nước và mảnh vụn.

Khu vực miền Trung và miền Bắc Tây Ban Nha, bao gồm TP Madrid, cũng xảy ra lũ lụt ngày 1-9. Lính cứu hỏa đã sử dụng một trực thăng để giải cứu một số người. Các khu vực rộng lớn phía Bắc Tây Ban Nha và quần đảo Balearic vẫn nằm dưới cảnh báo bão ngày thứ hai liên tiếp.