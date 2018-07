Mỹ bắt người đẹp tóc đỏ Nga bị cáo buộc làm gián điệp

17/07/2018 08:43

Nhân vật bị cáo buộc là Maria Butina. Theo truyền thông Mỹ, người phụ nữ này đã xây dựng mối quan hệ gần gũi với đảng Cộng hòa và là một người ủng hộ súng đạn nhiệt tình.



Cáo buộc được đưa ra không liên quan tới cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller về nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

Maria Butina, 29 tuổi đã bị bắt giữ tại Mỹ vì cáo buộc làm gián điệp cho chính phủ Nga. Ảnh: Reuters

Điều đáng nói là, nhân vật nói trên - bị cáo buộc câu kết với một số người Mỹ để tiến hành các nỗ lực bí mật của Nga nhằm gây ảnh hưởng lên chính trường Mỹ - từng tìm cách làm trung gian một cuộc gặp bí mật giữa ông Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016.



Hồ sơ tòa án Mỹ nêu rõ Mariia Butina thừa lệnh của một quan chức chính phủ Nga cấp cao đã tìm cách kết nối với Hiệp hội Súng trường Quốc gia, các tổ chức tôn giáo và tổ chức National Prayer Breakfast ở Mỹ nhằm lái đảng Cộng hòa về phía các chính sách thân Nga hơn. Theo the New York Times, cô gái này đã tìm cách thâm nhập vào các tổ chức của Mỹ và thiết lập các đường dây "kênh cửa hậu" để liên lạc với các chính trị gia nước này.

"Những đường dây này có thể được Nga sử dụng để xâm nhập và bộ máy hoạch định quyết sách quốc gia của Mỹ để thúc đẩy chương trình nghị sự của Moscow"- một đặc vụ FBI viết trong các tài liệu tòa án.

Theo BBC, Butina báo cáo về các tiến triển của mình cho một quan chức trong chính phủ Nga bằng cách dùng các tin nhắn Twitter trực tiếp. Theo đó, trong một tin nhắn, vị quan chức Nga đã nói với người phụ nữ này rằng: "Ngôi sao chính trị của cô đang mọc trên bầu trời. Bây giờ việc quan trọng là phải lên tới đỉnh và không cháy rụi sớm". Theo một số nguồn tin, viên quan chức này vốn đã nằm trong danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ.

Những cáo buộc nói trên được đệ trình hôm 14-7, ngay vào ngày 12 sỹ quan tình báo Nga bị Mỹ truy tố với cáo buộc tấn công mạng máy tính đảng Dân chủ trong chiến dịch tranh cử năm 2016.

Theo truyền thông Mỹ, cô Butina đã bị bắt giữ hôm 15-7 và trình diện trước tòa một ngày sau đó. Những thông tin về nữ "gián điệp" này được công khai chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump họp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki. Tại cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên kể từ khi nhậm chức với người đồng cấp Nga này, ông chủ Nhà Trắng đã khiến nhiều quan chức Mỹ sửng sốt khi đưa ra kết luận rằng ông không thấy lãnh đạo Nga có lý do nào để tìm cách gây tác động lên kết quả bầu cử tổng thống Mỹ.

Maria Butina. Ảnh: Itar-Tass

Theo BBC, Butina quê gốc ở Siberia, tới Mỹ dưới dạng visa sinh viên theo học tại ĐH America.



Cô thành lập một nhóm được gọi là Quyền Giữ Vũ khí trước khi tới Mỹ. Truyền thông Mỹ trước đó từng đưa tin về mối quan hệ của cô với NRA – tổ chức vận động hành lang súng đạn quyền lực nhất tại Mỹ.

Người phụ nữ này cũng từng phủ nhận làm việc cho chính phủ Nga.

The Washington Post đưa tin Butina là trợ lý của một quan chức ngân hàng Nga từng là nghị sỹ có tên Alexander Torshin. Nhân vật này bị liệt vào danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ hồi tháng 4.

Vào tháng 5-2016, ông Torshin và Butina đề xuất một cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Putin trong hội nghị thường niên của NRA ở Louisville. Theo The New York Times, con rể của ông Trump là Jared Kushner lúc đó đã chặn đường kế hoạch. Tuy nhiên, con trai cả của vị tỉ phú là Donald Trump Jr. Đã gặp hai nhân vật này tại một bữa tối do NRA tài trợ. Các nhà điều tra đã nắm trong tay ảnh của cả ba tại sự kiện.

Đỗ Quyên (Theo BBC, The New York Times)