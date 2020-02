Tờ New York Times trích dẫn thông tin trên từ đơn khiếu nại gửi đến Văn phòng Công tố viên Đặc biệt cho biết nguồn tin trên đến từ một lãnh đạo cấp cao tại cơ quan y tế.



Người này cho biết nhóm của ông/bà bị "triển khai không đúng cách" đến căn cứ không quân Travis và March Air Reserve ở bang California để hỗ trợ xử lý những người Mỹ được sơ tán từ các vùng dịch ở Trung Quốc và những nơi khác. Họ phải vào các khu vực cách ly nhưng không được đào tạo y tế thích hợp ngay lập tức mà phải chờ đến 5 ngày.

Dù không được đào tạo hay có đồ bảo hộ thích hợp, một số các nhân viên y tế vẫn được di chuyển khắp căn cứ hoặc ra ngoài, trong đó có một người còn ở khách sạn gần đó và rời bang California bằng máy bay dân dụng. Ngoài ra, họ còn không nhận thức được rằng phải tự kiểm tra thân nhiệt 3 lần/ngày.

Nhân viên chính phủ và người dân Mỹ trở về từ vùng dịch Vũ Hán - Trung Quốc vào ngày 29-1. Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, giới chức y tế Mỹ hôm 26-2 cho biết đã phát hiện ca lây lan trong cộng đồng đầu tiên bởi bệnh nhân chưa từng đến Trung Quốc hoặc có tiếp xúc với các ca mắc Covid-19 được biết đến khác.



Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết trường hợp này ở gần căn cứ Travis ở bang California và có thể bị lây nhiễm từ một du khách có mang virus.

Trong một thông báo về vụ việc đưa ra ngày 27-2, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cho biết đang đánh giá đơn khiếu nại nhưng không cung cấp thêm thông tin gì.

Trong một diễn biến khác, hãng tin Reuters đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc sử dụng các quyền lực đặc biệt thông qua Đạo luật Sản xuất quốc phòng.



Đạo luật này cho phép ông Trump mở rộng ngành công nghiệp sản xuất các vật liệu hoặc sản phẩm chính dành cho an ninh quốc gia hoặc những lý do khác. Trong tình hình hiện nay, các sản phẩm có thể được tăng cường sản xuất là khẩu trang, quần áo bảo hộ, găng tay. Hai công ty sản xuất khẩu trang lớn nhất của Mỹ là 3M Corp và Honeywell International Inc.

Bộ trưởng Y tế và nguồn nhân lực Alex Azar trong phiên điều trần trước quốc hội hôm 26-2 cho biết Mỹ cần dự trữ khoảng 300 triệu khẩu trang N95 cho nhân viên y tế chống dịch Covid-19. Theo ông Azar, trong kho của Mỹ hiện chỉ có khoảng 12 triệu chiếc N95 đạt chuẩn. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Robert Redfield khuyến cáo người dân Mỹ không mua N95 vào lúc này để ưu tiên dành cho nhân viên y tế.



Chính quyền Tổng thống Trump đã bị nhiều thành viên đảng Dân chủ chỉ trích vì cách phản ứng với dịch Covid-19.

Việc sử dụng đạo luật này đánh dấu phản ứng tăng cường của chính phủ Mỹ khi đối phó với virus SARS-CoV-2. Trước đó, các quan chức y tế đã cảnh báo người dân chuẩn bị cho nguy cơ virus lây lan ở Mỹ.