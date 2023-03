Giới chức New York - Mỹ đang tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm ngăn nguy cơ biểu tình trong tình huống cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố. Một nguồn thạo tin nói với báo The Washington Post rằng cảnh sát New York tăng cường lực lượng xung quanh tòa án quận Manhattan bắt đầu từ ngày 21-3 (giờ địa phương).



Không chỉ New York, cơ quan thực thi pháp luật ở các bang và địa phương khác như bang Georgia cũng lên kế hoạch thắt chặt an ninh.



Động thái này diễn ra khi đại bồi thẩm đoàn New York có một bước đi quan trọng trong ngày 20-3: Triệu tập luật sư Robert Costello - một trong những nhân chứng cuối cùng liên quan đến nghi vấn cựu Tổng thống Trump dùng tiền "mua sự im lặng" của ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels.



Luật sư Costello được mời đến làm chứng sau khi tuyên bố có thông tin thách thức lời khai của ông Michael Cohen - người khẳng định cựu Tổng thống Donald Trump chỉ đạo trả 130.000 USD cho bà Daniels vào những ngày cuối của chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Ông Cohen là luật sư riêng của ông Trump trước khi quay ngược lại tố cáo thân chủ vào năm 2018.

Những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump biểu tình bên ngoài tòa án tại Manhattan, TP New York - Mỹ hôm 20-3 Ảnh: REUTERS

Với bước đi nêu trên, đại bồi thẩm đoàn New York được dự đoán sẽ sớm ra quyết định. Một bản cáo trạng nhằm vào ông Trump sẽ là một diễn biến chưa từng có trong lịch sử Mỹ: Vụ án hình sự đầu tiên chống lại một cựu tổng thống.



Chuyên gia Anna Cominsky của Trường Luật New York (Mỹ) nhận định khả năng cao nhất là đội ngũ luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump sẽ thỏa thuận với văn phòng công tố quận Manhattan nhằm tránh kịch bản ông bị còng tay giải đi.



Trong trường hợp xấu nhất, theo các cựu công tố viên Manhattan chuyên về tội phạm tài chính, ông Trump có thể bị tuyên 4 năm tù giam. "Đây sẽ là cuộc chiến pháp lý khốc liệt từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc" - chuyên gia Adam Kaufmann của Công ty Lewis Baach Kaufmann Middlemiss (Mỹ) khẳng định với trang Business Insider.

Trong khi đó, lời kêu gọi biểu tình từ cựu Tổng thống Trump hầu như không nhận được sự hưởng ứng, thậm chí một số người trung thành nhất với ông cũng bác bỏ ý tưởng này khi cho đó là lãng phí thời gian hoặc sợ "sập bẫy" của cơ quan thực thi pháp luật.



Phản ứng này trái ngược hoàn toàn với thời điểm xảy ra cuộc bạo loạn tại Đồi Capitol vào ngày 6-1-2021. Khoảng 1.000 người tham gia cuộc bạo loạn này đã bị bắt giữ, nhiều người phải nộp phạt cao và bày tỏ sự hối hận trước tòa; một số còn bất mãn vì cảm giác bị ông Trump "bỏ rơi".

Đứng trước nguy cơ bị truy tố khi mùa tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 sẽ bắt đầu vào cuối năm nay, ông Trump mô tả bản thân là mục tiêu của Đảng Dân chủ và các công tố viên nhằm vào để ngăn ông tái tranh cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ hai. Theo tờ Politico, với chiến lược này, ông Trump đang khiến các thành viên Đảng Cộng hòa buộc phải lựa chọn - đứng về phía ông hoặc bị xem là có khuynh hướng ủng hộ Đảng Dân chủ.

Rạn nứt nội bộ của Đảng Cộng hòa dường như đã lộ rõ. Ông Bruce Cherry - Chủ tịch Ủy ban Đảng Cộng hòa ở hạt Seminole, bang Florida - cho rằng dường như phía Đảng Dân chủ đang làm mọi cách để hạ uy tín của ông Trump và quyết định truy tố, nếu có, cũng không ý nghĩa gì.

Ngược lại, ông Michael Brodkorb, cựu phó lãnh đạo Đảng Cộng hòa bang Minnesota, nhận định ông Trump một lần nữa "đóng vai nạn nhân".