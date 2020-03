Hạ viện Mỹ do Đảng Dân chủ kiểm soát hôm 14-3 thông qua dự luật hỗ trợ chống dịch Covid-19 với 363 phiếu thuận và 40 phiếu chống. Dự luật này yêu cầu tiến hành các xét nghiệm miễn phí và chi trả lương cho người lao động trong thời gian nghỉ phép trong nỗ lực nhằm hạn chế thiệt hại kinh tế do dịch bệnh gây ra. Tổng thống Donald Trump cho biết ông ủng hộ dự luật, tín hiệu cho thấy khả năng cao dự luật này sẽ được thông qua tại Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát vào tuần tới.



Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trả lời truyền thông về gói hỗ trợ kinh tế chống dịch Covid-19 tại Washington - Mỹ hôm 13-3 Ảnh: Reuters

Dự luật dài 110 trang được đưa ra sau cuộc đàm phán giữa Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin. Ông Mnuchin đã thúc giục cắt giảm thuế, trong khi bà Pelosi thúc đẩy mở rộng chi tiêu xây dựng mạng lưới an toàn để giúp đỡ những người có nguy cơ bị mất việc trong thời gian tới.

Dự luật sẽ cho phép những người bị ảnh hưởng bởi virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) được nghỉ phép 2 tuần vẫn hưởng lương. Các doanh nghiệp sẽ có một khoản tín dụng thuế để trang trải chi phí. Người lao động có thể được nghỉ tới 3 tháng không lương nếu bị cách ly hoặc phải chăm sóc các thành viên trong gia đình bị nhiễm bệnh. Theo hãng tin Reuters, dự luật cũng sẽ mở rộng các chương trình mạng lưới an toàn giúp mọi người vượt qua suy thoái kinh tế, trong đó có cả những người cao tuổi và học sinh trong các gia đình thu nhập thấp. Song song đó, dự luật tăng cường trợ cấp thất nghiệp, thúc đẩy chương trình "tem phiếu thực phẩm" để giúp đỡ 34 triệu người có thu nhập thấp được mua nhu yếu phẩm.

Trước đó, phát biểu tại Nhà Trắng rạng sáng 14-3 (giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch Covid-19. Theo hãng tin Reuters, quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp của ông Trump sẽ mở đường cho việc giải ngân khoảng 50 tỉ USD ngân sách liên bang cho cuộc chiến đối phó dịch Covid-19. Ông Trump cho rằng tình hình dịch bệnh ở Mỹ có thể diễn biến xấu hơn nữa và 8 tuần tới là thời gian mang tính quyết định, đồng thời hối thúc các bang lập các trung tâm khẩn cấp để hỗ trợ ứng phó dịch bệnh. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết chính phủ đang phối hợp với các doanh nghiệp tư nhân để tăng cường sản xuất các bộ kit xét nghiệm Covid-19, ước tính khoảng 5 triệu bộ dụng cụ xét nghiệm sẽ sớm được bổ sung vào tháng tới. Tuy nhiên, tổng thống Mỹ cũng khuyến cáo người dân chỉ nên làm xét nghiệm khi cảm thấy cần thiết.

Trong nỗ lực nhằm ngăn dịch bệnh lan rộng, Tổng thống Donald Trump đã ban bố lệnh cấm đi lại từ 26 quốc gia châu Âu vào Mỹ trong vòng 30 ngày, có hiệu lực từ ngày 13-3 (giờ địa phương). Ông Trump cho biết Washington cân nhắc bổ sung Anh và một số quốc gia khác vào danh sách này. Bộ Quốc phòng Mỹ cùng ngày thông báo đình chỉ mọi hoạt động đi lại trong nước của quân nhân, nhân viên Bộ Quốc phòng và gia đình họ, trừ một số ngoại lệ, để hạn chế sự lây lan của Covid-19. Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 16-3 và kéo dài đến ngày 11-5.

Nước Mỹ đã ghi nhận ít nhất 2.466 trường hợp mắc và 50 ca tử vong liên quan đến Covid-19 tính đến hôm 13-3.