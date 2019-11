Rạn nứt mới giữa hai nước nổi lên khi Bộ trưởng Kinh tế Peter Altmaier, một trong những đồng minh của Thủ tướng Angela Merkel về kế hoạch phát triển mạng 5G, hôm 24-11 đã so sánh mối lo ngại về gián điệp Trung Quốc với việc nghe lén của chính phủ Mỹ trước đây.

Trong nhiều tháng qua, bà Merkel đã chống lại áp lực từ Mỹ, đảng của bà và Quốc hội Đức trong việc cấm Huawei tham gia xây dựng hệ thống mạng 5G của Đức.

Chính phủ Đức lo ngại động thái cấm Huawei có thể dẫn đến sự trả đũa từ phía Bắc Kinh đối với ngành công nghiệp ô tô sinh lợi của nước này.

Bộ trưởng Kinh tế Peter Altmaier so sánh mối lo ngại về gián điệp Trung Quốc với việc nghe lén của chính phủ Mỹ trước đây. Ảnh: DPA

Hồi cuối tuần qua, ông Altmeier bình luận về khả năng Huawei tuân thủ luật của Trung Quốc, theo đó tập đoàn viễn thông này có thể bị yêu cầu chuyển dữ liệu từ các mạng truyền thông của mình cho cơ quan tình báo Trung Quốc. "Mỹ cũng từng yêu cầu các công ty của họ cung cấp một số thông tin cần thiết để chống khủng bố" - ông Altmeier nói.

Bộ trưởng Kinh tế Đức nói thêm chính quyền Berlin đã không tẩy chay các sản phẩm của Mỹ sau thông tin Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) nghe lén các cuộc điện đàm của bà Merkel vào năm 2015.

Ông Altmeier cho biết: "Tôi nhớ lại trong vụ NSA, khi đó tôi đang là chánh văn phòng của bà Merkel, Đức đã liên tục điều tra chính phủ Mỹ không đáng tin cậy như thế nào nhưng chúng tôi không áp dụng hình thức tẩy chay sau đó".

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Đại sứ Mỹ tại Đức Richard Grenell. Ảnh: EPA-EFE

Ông Richard Grenell, đại sứ Mỹ tại Đức, tỏ ra không hài lòng về sự so sánh của ông Altmaier giữa gián điệp Trung Quốc và Mỹ. Theo tạp chí Đức Der Spiegel, ông Grenell cho hay: "Những phát biểu gần đây của các thành viên cấp cao trong chính phủ Đức về việc so sánh Mỹ với Trung Quốc là sự sỉ nhục đối với hàng ngàn quân nhân Mỹ đang đóng góp cho an ninh của Đức".

Trong khi đó, bà Merkel không đưa ra bình luận gì về nhận xét của ông Grenell. Nữ thủ tướng mong muốn nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Đức nhưng đã phải hứng chỉ trích thời gian qua vì thiếu quan tâm đến các cáo buộc về mối liên hệ giữa tập đoàn Huawei với chính phủ Trung Quốc.

Kế hoạch của chính phủ Đức là đảm bảo truy cập mạng tốc độ cao cho 98% hộ gia đình vào năm 2022 nhưng đã bị chậm trễ trong việc quyết định công ty nào được tham gia vào việc phát triển mạng 5G.