Trong khi đó, số ca nhiễm tại Mỹ cũng tăng lên gần 570.000 ca; đây là quốc gia có số ca nhiễm cao nhất thế giới.

Giới chức Mỹ khẳng định giai đoạn tồi tệ nhất của Covid-19 đã qua đi và đại dịch này có thể đạt đỉnh trong tuần này. Giới chức và các nhà lập pháp Mỹ hiện tranh luận về việc liệu có nên bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa, mở cửa kinh tế trở lại hay không.

Trong khi đó, 9 bang tại bờ Đông và Tây Mỹ hôm 13-4 thông báo họ đã bắt đầu lên kế hoạch tái mở cửa kinh tế từng bước một, cũng như gỡ bỏ lệnh yêu cầu ở nhà giữa lúc xuất hiện các dấu hiệu cho thấy giai đoạn tồi tệ nhất của Covid-19 đã qua đi.

Thống đốc New York Anrew Cuomo cho biết các bang ở phía Đông Bắc của New York, New Jersey và Connecticut sẽ làm việc với Delaware, Pennsylvania và Rhode Island để cùng nhau khởi động kinh tế.

"Sức khỏe công và kinh tế: Đâu là ưu tiên hàng đầu? Cả hai đều là ưu tiên hàng đầu" – ông Cuomo khẳng định.

Tính đến ngày 13-4, Mỹ ghi nhận hơn 23.000 ca tử vong và hơn 570.000 ca nhiễm Covid-19. Ảnh: Reuters

Các thống đốc của California, Oregon và Washington cũng thông báo đã đạt được thỏa thuận về hướng tiếp cận chung trong việc tái mở cửa kinh tế nhưng không cho biết thời gian cụ thể.

Tổng thống Donald Trump cùng ngày tuyên bố trên mạng xã hội Twitter rằng quyết định khởi động kinh tế là của ông và chính quyền của ông đang làm việc chặt chẽ với thống đốc các bang.

"Một quyết định do tôi, cùng với các thống đốc và sự tư vấn của những người khác, sẽ sớm được đưa ra" – ông Trump viết.

Chính quyền Tổng thống Trump trước đó đã phát tín hiệu 1-5 có thể là ngày nới lỏng lệnh phong tỏa để xoa dịu áp lực kinh tế.

Ông chủ Nhà Trắng cáo buộc truyền thông khẳng định sai sự thật rằng mở cửa kinh tế trở lại là quyết định của các thống đốc.

Dù vậy, theo giới chuyên gia luật, quyền lực của tổng thống Mỹ thực sự bị hạn chế trong vấn đề yêu cầu người dân trở lại làm việc, thành phố tái mở cửa các văn phòng chính phủ, hệ thống giao thông hay doanh nghiệp địa phương.