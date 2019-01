Mỹ: Lạnh kinh hoàng, nhiệt độ xuống âm hàng chục độ C

30/01/2019 12:43

Theo Reuters, hiện tượng được gọi là "lốc xoáy vùng cực" nói trên gây ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn, trải dài từ hai bang Bắc và Nam Dakota đến bang Maine. Trong đó, vùng Trung Tây Mỹ chịu tác động nặng nề nhất, với nhiệt độ trung bình xuống dưới -18 độ C.

Tối 29-1 (giờ địa phương), nhiệt độ tại các thành phố Chicago, Detroit và Minneapolis lần lượt là -18 độ C, -14 độ C và -29 độ C. Nhiệt độ tại Chicago và một số khu vực phía Bắc bang Illinois được dự đoán ở mức -23 độ C vào ngày 30-1 nhưng gió lạnh sẽ khiến cảm giác như -46 độ C, theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS).

Cùng ngày, nhiệt độ nhiều khu vực ở Đại Bình Nguyên Bắc Mỹ và Great Lakes có thể xuống mức –34 độ C và –40 độ C.

Giới chức Chicago cảnh báo người dân về rủi ro lạnh "bất thường" và "nguy hiểm". Đến 20 giờ (giờ địa phương) ngày 29-1, nhiệt độ thấp kỷ lục buộc nhiều cửa hàng phải tạm ngưng hoạt động. Chuyên gia khí tượng học Ricky Castro của NWS khẳng định đợt lạnh này có thể đi vào "lịch sử".

Ngươi dân Chicago khổ sở vì giá rét. Ảnh: AP

Bang Wisconsin và Illinois được dự đoán là sẽ bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày lần lượt 60 cm và 15 cm. Từ khu vực Great Lakes đến New England cũng sẽ có tuyết rơi đến hết ngày 30-1.

Nhiều thành phố ở khu vực Trung Tây Mỹ đã mở nơi trú rét cho người dân. Chính quyền địa phương đã đóng cửa hàng trăm trường học trong khi các hãng hàng không đã hủy hơn 2.000 chuyến bay, theo trang web theo dõi chuyến bay Flightaware.



Vườn bách thú Brookfield, bang Illinois, cũng sẽ đóng cửa vào ngày 29 và 30-1. Thống đốc Georgia, ông Brian Kemp, đã đóng cửa văn phòng chính phủ tại 35 hạt thuộc bang này.

Ảnh chụp một người đàn ông tại TP Minneapolis, bang Minnesota. Ảnh: AP

CBS trích dẫn một nguồn tin khẳng định một người đàn ông ở TP Rochester, bang Minnesota, đã thiệt mạng vào hôm 27-1 vì lạnh. Tuy nhiên, giới chức cảnh sát Rochester chưa xác nhận thông tin này. Ông Jim Hayes, chuyên gia khí tượng của NWS, cảnh báo người dân về rủi ro bỏng lạnh.

Dù vậy, công nhân vệ sinh ở TP Fargo, bang Bắc Dakota, vẫn làm việc ngoài trời bất chấp cái lạnh "thấu xương" khi nhiệt độ xuống -31 độ C, ông Dan Hallock – một giám đốc quảng cáo – cho biết, đồng thời khẳng định ông dành sự tôn trọng đặc biệt cho họ.

Tuyết phủ trắng hạt Blount, bang Tennessee. Ảnh: AP

Nhiều công nhân vẫn làm việc bất chấp cái lạnh thấu xương. Ảnh: AP

Hồ Michigan ở TP Chicago bị đóng băng hoàn toàn. Ảnh: AP

Giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì băng tuyết. Ảnh: Reuters

Một chiếc xe hơi tông vào cột đèn ở TP Saint Paul, bang Minnesota, hôm 28-1. Ảnh: Reuters

Tuyết rơi dày đặc ở TP Kaukauna, bang Wisconsin. Ảnh: AP

Ảnh: Reuters

Cao Lực (Theo Reuters)