"Chúng tôi thất vọng khi thấy Hàn Quốc đưa ra quyết định về thỏa thuận chia sẻ thông tin. Mỹ đang thúc giục hai nước tiếp tục hợp tác, tiếp tục đối thoại" - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay trong chuyến thăm Canada.

Ông Pompeo cho biết ông hy vọng Nhật-Hàn có thể bắt đầu đưa mối quan hệ của họ trở lại đúng chỗ, nhấn mạnh sự cải thiện trong mối quan hệ hai nước sẽ có "giá trị tuyệt đối" không chỉ về vấn đề Triều Tiên mà còn các vấn đề khu vực và toàn cầu khác.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (giữa) cùng hai người đồng cấp Nhật Bản (phải) và Hàn Quốc (trái). Ảnh: Reuters

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng ra tuyên bố bày tỏ quan ngại và thất vọng đối với quyết định mà chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đưa ra liên quan đến Thỏa thuận An ninh chung về Thông tin Quân sự (GSOMIA).



"Tôi hy vọng họ có thể giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng. Tất cả chúng ta đều mạnh mẽ hơn và Đông Bắc Á an toàn hơn khi Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc hợp tác, đoàn kết hữu nghị. Chia sẻ thông tin tình báo là chìa khóa để phát triển chính sách và chiến lược quốc phòng chung của chúng ta" – người này nói.

Hàn Quốc hôm 22-8 đã quyết định hủy bỏ thỏa thuận được ký vào tháng 11-2016. Nếu không có thông báo như vậy, hiệp ước thường tự động được gia hạn thêm một năm nữa. Hiệp ước này nhằm giúp Nhật-Hàn chống lại các mối đe dọa như tên lửa của Triều Tiên.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi hợp tác quốc phòng và an ninh song phương lẫn 3 bên với Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trong khi đó, tại thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya hôm 23-8 cho rằng quyết định của Hàn Quốc là rất đáng tiếc và cho thấy họ không đánh giá cao mối đe dọa an ninh đang gia tăng do tên lửa của Triều Tiên đặt ra. "Các vụ thử nghiệm tên lửa lặp đi lặp lại của Triều Tiên đe dọa an ninh quốc gia và hợp tác giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ là rất quan trọng. Chúng tôi kêu gọi họ đưa ra quyết định sáng suốt" - ông Iwaya cho biết.