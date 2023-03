Thông tin trên được tiết lộ bởi một nguồn tin của Reuters hôm 7-3, được cho là quyết định của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), tuy nhiên CDC chưa phản hồi yêu cầu bình luận chính thức.

Nguồn tin cũng nói với Reuters rằng Mỹ vẫn sẽ tiếp tục theo dõi các trường hợp COVID-19 ở Trung Quốc cũng như trên toàn thế giới.

Hành khách chờ làm thủ tục tại quầy vé của United Airlines tại Sân bay Quốc tế Phoenix Sky Harbor (Arizona - Mỹ) - Ảnh: REUTERS

Trước đó vào đầu tháng 1, Mỹ cùng với nhiều quốc gia khác như Ấn Độ, Canada, ý, Nhật Bản... đã áp đặt quy định xét nghiệm COVID-19 bắt buộc đối với các hành khách đến từ Trung Quốc, sau khi làn sóng dịch bệnh ở nước này bùng phát dữ dội, khiến hàng chục ngàn người tử vong.

Phía Trung Quốc đã lập tức phản ứng gay gắt tới các quy định kiểm dịch đặc biệt này.

Tuy nhiên, sau đó bình luận từ phía Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng ủng hộ quan điểm của các quốc gia thiết lập yêu cầu kiểm dịch riêng với hành khách Trung Quốc, với lý do dữ liệu COVID-19 của Trung Quốc thời điểm đó không rõ ràng, gây nên mối lo ngại. Phía Trung Quốc sau đó đã từng bước hợp tác với WHO trong việc thống kê và công bố dữ liệu.

Các dữ liệu cũng cho thấy làn sóng dịch bệnh ở Trung Quốc đã giảm nhiệt dần trong tháng 1 nên một số quốc gia đã dần dỡ bỏ quy định xét nghiệm riêng đối với hành khách từ Trung Quốc. Gần nhất có Nhật Bản dỡ bỏ vào tuần trước.