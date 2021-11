Hãng tin ANI dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby ngày 20-11: "Mỹ sẽ duy trì các cam kết được đưa ra trong Đối thoại Chiến lược Mỹ - Iraq tháng 7-2021, bao gồm cam kết không có lực lượng chiến đấu Mỹ tại Iraq vào cuối năm nay".



Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã gặp người đồng cấp Iraq Jumah Inad Sadun al-Jaburi tại Manama - Bahrain trong khuôn khổ Đối thoại Manama thường niên ngày 20-11.

Ông Austin xác nhận lực lượng Mỹ vẫn ở lại Iraq theo yêu cầu của chính quyền Baghdad để hỗ trợ lực lượng an ninh nước này. Hai bên cũng thảo luận về giai đoạn tiếp theo của sứ mệnh quân sự Mỹ tại Iraq, dự kiến tập trung vào "tư vấn, hỗ trợ và chia sẻ thông tin tình báo với lực lượng an ninh Iraq nhằm hỗ trợ chiến dịch đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng".

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby. Ảnh: AP

Ngoài ra, Lầu Năm Góc lên án cuộc tấn công vào nơi cư trú của Thủ tướng Iraq Mustafa Kadhimi gần đây, đồng thời bày tỏ hy vọng việc thành lập chính phủ mới ở Iraq sẽ diễn ra một cách hoà bình.

Về phía Iraq, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Hoạt động chung Iraq Tahseen al-Khafaji nói rằng lực lượng chiến đấu Mỹ sẽ rút khỏi Iraq, hạn chót vào ngày 31-12 năm nay.

Tân Hoa Xã dẫn lời ông al-Khafaji cho biết sự hợp tác giữa Iraq và Mỹ sau khi Washington rút lực lượng chiến đấu sẽ nằm trong các lĩnh vực đào tạo, vũ khí và thông tin tình báo.



Vào tháng 7, Mỹ và Iraq tổ chức một phiên họp đối thoại chiến lược, trong đó 2 nước đồng ý rút tất cả lực lượng chiến đấu của Mỹ khỏi Iraq, hạn chót vào ngày 31-12-2021.

Trong khi đó, một nhóm dân quân Iraq cảnh báo họ đã chuẩn bị vũ khí chống lại sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Iraq nếu Washington không rút lực lượng chiến đấu trước thời hạn chót nêu trên. Ủy ban Phối hợp kháng chiến Iraq (IRCC) ngày 19-11 nhấn mạnh chỉ còn 42 ngày nữa là thời hạn chót Mỹ rút tất cả lực lượng chiến đấu khỏi Iraq nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu cụ thể nào.

Ngược lại, IRCC tiết lộ Mỹ thậm chí còn "tăng số lượng nhân viên quân sự và thiết bị trong các căn cứ của mình ở Iraq".