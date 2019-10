Người Kurd, những người đã chiếm lại các vùng Đông Bắc Syria từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhờ sự hậu thuẫn của Mỹ, nói rằng cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ có thể cho phép IS tái xuất hiện.

Trong cuộc tấn công lớn đầu tiên kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu dội bom người Kurd hôm 8-10, IS đã nhận trách nhiệm về một vụ đánh bom xe chết người ở Qamishli, thành phố lớn nhất trong khu vực do người Kurd sinh sống. Năm tay súng IS trốn khỏi một nhà tù ở đó, còn những phụ nữ nước ngoài thuộc nhóm này bị giam giữ trong một trại với lều bị đốt cháy và tấn công lính canh bằng gậy và đá, lực lượng người Kurd cho biết.

Liên Hiệp Quốc cho biết 100.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa để sơ tán khỏi vùng chiến sự. Ảnh: REUTERS

Cũng trong ngày 11-10, các máy bay chiến đấu và pháo binh của Thổ Nhĩ Kỳ tấn công xung quanh thị trấn Ras al Ain của Syria, một trong hai thị trấn biên giới từng là tâm điểm của cuộc tấn công, hiện đã là ngày thứ ba. Các phóng viên của hãng tin Reuters nghe thấy tiếng súng ở đó từ bên kia biên giới ở thị trấn Ceylanpinar của Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng trăm cây số xa xôi về phía Đông dọc biên giới, một quả bom trên chiếc ô tô nổ tung bên ngoài một nhà hàng ở TP Qamishli. Chính quyền người Kurd cho biết quả bom làm 3 người chết và 9 người bị thương. IS nhận trách nhiệm và nói rằng chúng nhắm vào người Kurd.



Một đoàn xe gồm 20 xe bọc thép chở phiến quân Syria đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào Syria từ thị trấn Ceylanpinar – Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR), các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ chiếm giữ 9 ngôi làng gần Ras al Ain và Tel Abyad. Khaled Ibrahim - quan chức người Kurd giám sát công tác viện trợ ở phía Đông Bắc Syria - cho biết đường nước đến TP Hasaka và các khu vực lân cận bị ngắt bởi pháo kích Thổ Nhĩ Kỳ làm hỏng trạm bơm cung cấp cho ít nhất 400.000 người.

Một giám sát viên chiến tranh cho biết hơn 100 người thiệt mạng kể từ những ngày đầu tiên của vụ tấn công. Liên Hiệp Quốc cho biết 100.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa để sơ tán khỏi vùng chiến sự.

Ngày 9-10, máy bay và pháo của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành các đợt tấn công xung quanh thị trấn Ras al-Ayn. Ảnh: AP

Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu thiết lập một khu vực an toàn của người Hồi giáo bên trong Syria, nơi họ có thể tái định cư cho 3,6 triệu người tị nạn. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đe dọa sẽ gửi người tị nạn đến châu Âu nếu Liên minh châu Âu (EU) không ủng hộ cuộc tấn công, gặp phải phản ứng dữ dội từ EU.



Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết ông Trump đã yêu cầu soạn thảo các lệnh trừng phạt mới đối với Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh của NATO. Washington không kích hoạt lệnh trừng phạt ngay bây giờ nhưng sẽ làm như vậy nếu cần thiết, ông Mnuchin nói.