Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã nói quân đội nước này có ý định tiến sâu 30 km vào miền Bắc Syria và chiến dịch sẽ kéo dài cho đến khi tất cả "những kẻ khủng bố bị vô hiệu hóa".



Trong bối cảnh đó, Mỹ đã thiết lập các lằn ranh đỏ đối với cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria, nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt, bao gồm "thanh lọc sắc tộc" và bắn phá bừa bãi nhắm vào dân thường. Một quan chức cấp cao Mỹ đã lên án cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời nói rằng điều đó gây nguy hiểm cho các đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố và tạo ra sự bất an to lớn cho toàn bộ khu vực. Tuy nhiên, theo báo The Guardian (Anh), vẫn không rõ ngưỡng cụ thể để Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt là như thế nào.

Vị quan chức Mỹ đưa ra bình luận như trên sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan đe dọa "mở toang cổng" cho 3,6 triệu người tị nạn Syria ở nước ông tràn sang châu Âu nếu các nhà lãnh đạo lục địa này đánh giá chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria là "xâm lược".

20 xe bọc thép Thổ Nhĩ Kỳ vượt biên giới vào Syria ngày 11-10 Ảnh: REUTERS

Về phần mình, cuối ngày 10-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên trang Twitter: "Chúng tôi có trong tay 3 phương án lựa chọn: Gửi hàng ngàn quân và giành chiến thắng về quân sự, làm cho Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại rất nặng nề về tài chính bằng lệnh trừng phạt, hoặc làm trung gian hòa giải một thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd".

Theo nhiều báo cáo, số thường dân tử vong ở Syria gia tăng trong cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ, hậu quả của việc bắn phá các khu dân cư dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria. Một tổ chức nhân đạo ở Syria tối 10-10 cho biết 11 thường dân đã thiệt mạng, trong đó có một cậu bé 11 tuổi ở Qamishli. Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria, ít nhất 23 tay súng thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và 8 thường dân đã thiệt mạng.

Ngoài ra, hơn 60.000 người đã rời khỏi khu vực kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu. Theo báo Hurriyet, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11-10 cho biết tổng cộng 277 "tên khủng bố" (ý nói chiến binh người Kurd) đã bị "vô hiệu hóa" kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động Chiến dịch Mùa xuân Hòa bình ở miền Bắc Syria. Còn theo hãng tin AP, phía Thổ Nhĩ Kỳ đã báo cáo về trường hợp tử vong đầu tiên khi thông báo một người lính "tử vì đạo" trong trận chiến.