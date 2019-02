Người sáng lập Huawei: "Mỹ không thể đè bẹp chúng tôi"

19/02/2019 13:03

"Thế giới không thể rời bỏ chúng tôi vì chúng tôi tiến bộ hơn. Ngay cả khi họ thuyết phục thêm nhiều quốc gia tạm thời không sử dụng (dịch vụ) của chúng tôi, chúng tôi luôn có thể thu nhỏ quy mô lại một chút" – ông Ren nói trong cuộc phỏng vấn với đài BBC.

Người sáng lập Tập đoàn Huawei cũng cho rằng việc nhà chức trách Canada bắt giữ con gái ông, Giám đốc tài chính Meng Wanzhou, theo yêu cầu của Mỹ mang động cơ chính trị.

"Đầu tiên, tôi phản đối những gì Mỹ đã làm. Kiểu hành động mang động cơ chính trị này không thể chấp nhận" – ông Ren nhấn mạnh.

Người sáng lập Tập đoàn Huawei Ren Zhengfei. Ảnh: Reuters

"Nếu phương Tây tắt đèn, phương Đông vẫn tỏa sáng. Và nếu miền Bắc chìm trong bóng tối, vẫn còn miền Nam. Mỹ không đại diện cho thế giới. Mỹ chỉ đại diện cho một phần của thế giới... Chúng tôi sẽ đầu tư nhiều hơn vào Anh. Bởi nếu Mỹ không tin tưởng chúng tôi thì chúng tôi sẽ chuyển đầu tư từ Mỹ sang Anh với quy mô thậm chí còn lớn hơn" – ông Ren cho biết thêm.

Về trường hợp của bà Meng, người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ Nicole Navas viết trong một e-mail gửi Reuters: "Vụ án hình sự chống lại Giám đốc tài chính Tập đoàn Huawei, Meng Wanzhou, dựa trên bằng chứng và luật pháp, không có bất kỳ sự can thiệp chính trị nào".

Canada bắt giữ bà Meng vào ngày 1-12-2018 về cáo buộc gian lận ngân hàng và vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

Huawei, cùng với một công ty thiết bị mạng khác của Trung Quốc - ZTE Corp, bị Washington cáo buộc làm việc theo lệnh của chính phủ Trung Quốc. Mỹ cho biết thiết bị của họ có thể được sử dụng để do thám người Mỹ nhưng Huawei phủ nhận.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: Stuff

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm 19-2 không loại trừ khả năng để Huawei tham gia xây dựng mạng 5G của nước này.

Cục An ninh và Truyền thông chính phủ New Zealand (GCSB) cho biết tồn tại "những rủi ro an ninh mạng đáng kể" nếu sử dụng thiết bị Huawei cho mạng 5G của New Zealand. Tuy nhiên, bà Ardern nói chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.

