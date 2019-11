Lực lượng cứu hỏa Úc hôm 10-11 chạy đua với thời gian để ngăn chặn các vụ cháy rừng lan rộng, đồng thời cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn "thảm khốc" sắp tới tại một số khu vực, trong đó có TP Sydney lớn nhất nước. Nhiệt độ cao, độ ẩm thấp và gió mạnh được dự báo khiến các đám cháy thêm nghiêm trọng trong tuần này, dẫn đến cảnh báo của nhà chức trách rằng điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra.



Theo hãng tin Reuters, Úc đang phải trải qua một trong những mùa cháy rừng tồi tệ nhất, xảy ra ngay cả trước khi mùa hè bắt đầu ở Nam bán cầu. Tình hình càng thêm tồi tệ khi nhiều khu vực ở nước này bị hạn hán nghiêm trọng. Trong bối cảnh hàng ngàn người buộc phải rời bỏ nhà cửa, chính phủ Úc đã hỗ trợ khẩn cấp khoảng 1.000 AUD cho những người bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn và giúp đỡ về tài chính cho những người không thể đi làm được.

Trực thăng hỗ trợ dập lửa ở thị trấn Old Bar, bang New South Wales - Úc hôm 9-11 Ảnh: REUTERS

Tính đến ngày 10-11, hơn 100 đám cháy vẫn hoành hành ở các bang New South Wales và Queensland. Trước đó, một số thị trấn đã bị lửa tàn phá trong 2 ngày 8 và 9-11. Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết quân đội có thể được huy động để hỗ trợ 1.300 nhân viên cứu hỏa tại 2 bang này.

Riêng bang New South Wales ghi nhận ít nhất 3 người thiệt mạng và 150 ngôi nhà bị phá hủy do hỏa hoạn. Hơn 40 trường học bang này sẽ đóng cửa trong ngày 11-11 do hỏa hoạn. Nhà chức trách bang sẽ triển khai thêm 50 xe tải với đầy đủ lực lượng cứu hỏa vào tối 11-11 để ứng phó với nguy cơ hỏa hoạn thêm nghiêm trọng trong ngày hôm sau. Ông Shan Fitzsimmons, quan chức Cơ quan Cứu hỏa Nông thôn bang New South Wales, cho biết thông tin này khi đến thị trấn Taree, một trong những khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất. Thủ tướng Morrison cũng đến thăm thị trấn Taree và đối mặt phản ứng của người dân do chính phủ ông lâu nay vẫn giảm nhẹ mối đe dọa của biến đổi khí hậu.

Thêm vào đó, nhà chức trách bang New South Wales đã nâng cấp dự báo mức nguy cơ hỏa hoạn thảm khốc vào ngày 12-11 cho TP Sydney, thủ phủ bang. Đây là lần đầu tiên TP này đối mặt nguy cơ hỏa hoạn ở mức cao nhất có thể kể từ khi hệ thống xếp hạng về mối đe dọa này được đưa ra vào năm 2009. Ngoài ra, mối đe dọa hỏa hoạn tại vùng Hunter rộng lớn ở phía Bắc Sydney cũng được đánh giá là thảm khốc trong ngày 12-11.

Còn tại bang Queensland, hơn 50 đám cháy vẫn hoành hành trong ngày 10-11. Lần đầu tiên chính quyền bang này phải triển khai 39 máy bay để hỗ trợ dập lửa. Hàng ngàn cư dân bang này đã được sơ tán và chính quyền cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn nghiêm trọng trong ngày 13-11.

Thủ hiến bang Queensland Annastacia Palaszczuk nhấn mạnh bang này thường không trải qua mùa hỏa hoạn như những gì xảy ra trong năm nay và năm ngoái. "Thực sự là không có mưa, không có mưa đáng kể, ít nhất là cho đến cuối năm nay và có thể sang năm mới" - ông Mike Wassing, quan chức Cơ quan Cứu hỏa và Khẩn cấp bang Queensland, cho biết trong cuộc họp báo ngày 10-11.

Tại Mỹ, các vụ cháy rừng lớn ở bang California đã được khống chế nhưng mối đe dọa của những vụ cháy lớn và tàn phá dữ dội hơn vẫn còn đó. Một loạt vụ cháy rừng tàn khốc ở bang này gần đây đã gây thiệt hại hàng tỉ USD, thiêu rụi hàng trăm ngàn mẫu rừng và khiến hàng ngàn người phải rời khỏi nhà cửa. Theo đài CNBC, biến đổi khí hậu chỉ là một phần lý do khiến cháy rừng trở thành mối đe dọa lớn hơn. Dân số ngày càng tăng khiến con người và thiên nhiên có nguy cơ bị đốt cháy.