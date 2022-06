Đài ABC News ngày 17-6 cho biết ông Assange có 14 ngày để kháng cáo quyết định của cả tòa án và Bộ trưởng Ngoại giao Anh về lệnh dẫn độ nói trên.

Người sáng lập trang web Wikileaks luôn khẳng định ông không làm gì sai trái và nhiều khả năng sẽ kháng cáo.



"Theo Đạo luật dẫn độ năm 2003, Bộ trưởng Ngoại giao phải ký lệnh dẫn độ nếu không có căn cứ nào để ngăn cấm lệnh được thực hiện. Lệnh dẫn độ chỉ được gửi cho Bộ Nội vụ một khi thẩm phán quyết định nó có thể được thực hiện sau khi xem xét các khía cạnh khác nhau của vụ việc. Vào ngày 17-6, sau khi được cả tòa sơ thẩm và tòa cấp cao xem xét, lệnh dẫn độ ông Julian Assange tới Mỹ đã được thông qua. Ông Assange vẫn giữ quyền kháng cáo bình thường trong 14 ngày” - Bộ Nội vụ Anh tuyên bố.



Ông Julian Assange, người sáng lập trang web Wikileaks. Ảnh: AP

Bộ Nội vụ Anh nói thêm tất cả yêu cầu dẫn độ từ các quốc gia bên ngoài châu Âu đều được gửi đến tòa sơ thẩm Westminster. Tòa án sau đó sẽ nghe 2 bên tranh luận trước khi đưa ra quyết định về việc dẫn độ.



“Trong trường hợp này, các tòa án của Anh không nhận thấy việc dẫn độ ông Assange là hành động áp bức, bất công hay lạm dụng quy trình. Tòa cũng không nhận thấy việc dẫn độ là không phù hợp với quyền lợi của ông Assange, bao gồm quyền được xét xử công bằng và quyền tự do ngôn luận. Khi ở Mỹ, ông ấy sẽ được đối xử bình đẳng, kể cả liên quan đến vấn đề sức khỏe" - Bộ Nội vụ Anh trấn an.



Hồi tháng 4 năm nay, tòa án ở thủ đô London - Anh đã ban hành lệnh dẫn độ người sáng lập trang web WikiLeaks tới Mỹ để đối mặt cáo buộc gián điệp.

Một phán quyết trước đó đã bác bỏ yêu cầu dẫn độ ông Assange sang Mỹ do Washington đưa ra, với lý do sức khoẻ tinh thần của ông không tốt và điều kiện khắc nghiệt trong các nhà tù an ninh cao của Mỹ.



Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel cần phải phê duyệt lệnh dẫn độ trước khi nó được thực hiện. Ông Assange đang đối mặt với bản án 175 năm tù giam về cáo buộc gián điệp trong bản cáo trạng của Mỹ.



Người sáng lập trang web WikiLeaks nổi tiếng với việc công bố các tài liệu mật bị rò rỉ và phơi bày những bí mật đen tối của nhiều chính phủ. Ông bị nhà chức trách Anh giam giữ từ tháng 4-2019 tại nhà tù Belmarsh an ninh cao. Nơi này được mệnh danh là “Guantanamo của Anh” vì là nơi nhốt những tên tội phạm nguy hiểm nhất nước.