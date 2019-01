Ông Trump dọa “tàn phá” kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ

14/01/2019 07:53

Đài RT hôm 13-1 cho biết Tổng thống Donald Trump đưa ra tuyên bố nói trên trên mạng xã hội Twitter. Đề cập tới việc Mỹ rút lực lượng khỏi Syria, ông Trump đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ không coi đây là cơ hội để phát động bất kỳ chiến dịch quân sự nào chống lại người Kurd ở Syria.

"Sẽ tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ về mặt kinh tế nếu họ tấn công người Kurd" – ông Trump viết, đồng thời thúc giục Ankara thiết lập vùng an toàn có phạm vi 32 km.

Thêm vào đó, nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF, chủ yếu là người Kurd, được Mỹ huấn luyện và vũ trang) không kích động Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters

Ông Trump đưa ra quyết định rút khoảng 2.000 lính Mỹ khỏi Syria vào tháng 12 năm ngoái sau khi "đạt được mục tiêu tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng". Tuy nhiên, Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton nói rằng các lực lượng Mỹ sẽ không rời khỏi Syria cho đến khi Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo sự an toàn của người Kurd.

Đáp lại, Ankara kiên quyết muốn loại bỏ "mối đe dọa khủng bố đến từ người Kurd" và đang tích cực chuẩn bị cho một chiến dịch xuyên biên giới tiềm tàng, bộ trưởng quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm 11-1.

Thổ Nhĩ Kỳ xem Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) - là một phần mở rộng của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) người Kurd – là khủng bố.

Lầu Năm Góc cho biết họ cung cấp các lựa chọn để đối phó với nhiều mối đe dọa khác nhau cho tổng thống. Ảnh: Reuters



Trong một diễn biến khác, báo The Wall Street Journal hôm 13-1 đưa tin Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) đã yêu cầu Lầu Năm Góc xem xét khả năng tấn công Iran sau khi một nhóm liên kết với Tehran nã súng cối vào một khu vực ở thủ đô Baghdad, nơi đặt cơ quan ngoại giao Mỹ vào mùa thu năm ngoái.

Trong sự cố hồi tháng 9-2018, 3 quả đạn súng cối được bắn vào một khu ngoại giao ở Baghdad nhưng sau đó rơi xuống bãi đất trống và không làm ai bị thương. Hai ngày sau, các tay súng không xác định bắn 3 quả rốc-két gần lãnh sự quán Mỹ ở TP Basra, phía Nam Iraq nhưng không gây thiệt hại nghiêm trọng.

Bộ Ngoại giao Mỹ không bình luận về thông tin trên báo The Wall Street Journal, trong khi Lầu Năm Góc cho biết họ cung cấp các lựa chọn để đối phó với nhiều mối đe dọa khác nhau cho tổng thống.

Phạm Nghĩa (Theo RT, Reuters)