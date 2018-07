Ông Trump đòi cắt đặc quyền an ninh nhiều quan chức thời ông Obama

24/07/2018 08:46

Trong buổi họp báo ngày 23-7, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders đã tiết lộ tên của 6 cựu quan chức tình báo, thực thi pháp luật và an ninh quốc gia bị Tổng thống Trump cân nhắc tước quyền miễn trừ an ninh.

Những nhân vật này bao gồm ông Brennan, cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey, cựu Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe, cựu Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia James Clapper, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice và cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Michael Hayden.

Sáu cựu quan chức có nguy cơ bị Tổng thống Donald Trump tước quyền miễn trừ an ninh. Ảnh: Postsumo

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah đã bác quan điểm của một phóng viên cho rằng Tổng thống Trump muốn trừng phạt các cựu quan chức nói trên vì họ thực thi quyền tự do ngôn luận khi chỉ trích ông.



Bà Sarah giải thích rằng Tổng thống Trump "không thích thực tế rằng các quan chức đang chính trị hóa các vấn đề nghị sự và các cơ quan vốn không có mục đích chính trị".

Cũng theo bà Sarah, quyền miễn trừ an ninh "cung cấp tính hợp pháp không phù hợp cho các cáo buộc vô căn cứ".

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders. Ảnh: Reuters

Nói về việc mình có thể bị tước quyền miễn trừ an ninh, cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Hayden khẳng định trên mạng xã hội Twitter rằng dù có quyền miễn trừ an ninh hay không, ông vẫn sẽ viết và nói bất cứ điều gì ông muốn.



Trong khi đó, phát ngôn viên của cựu Phó Giám đốc FBI McCabe, người bị sa thải vài ngày trước ngày về hưu đầu năm nay, cho biết quyền miễn trừ an ninh của ông vốn đã bị vô hiệu hóa vì "chính sách của FBI".

Còn một người bạn của ông Comey thì thông qua Twitter cho biết cựu Giám đốc FBI bị sa thải này đã bị tước quyền miễn trừ an ninh từ trước đó.

Thượng nghị sĩ Mazie Hirono, một đảng viên Dân chủ đến từ Hawaii, đã so sánh việc tước quyền miễn trừ an ninh của những người chỉ trích với "chủ nghĩa toàn trị".

Cao Lực (Theo BBC)