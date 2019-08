"Chúng tôi đang làm rất tốt. Người tiêu dùng Mỹ rất giàu. Tôi đã cắt giảm thuế mạnh tay và họ đã nộp tiền" – Reuters dẫn lời ông Trump hôm 18-8.

Về khả năng ký kết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, ông Trump tỏ ra kém lạc quan: "Tôi tin rằng Trung Quốc đã sẵn sàng tiến tới một thỏa thuận thương mại nhưng tôi thì chưa".

Nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý Washington muốn thấy Bắc Kinh giải quyết các cuộc biểu tình đang diễn ra ở Hồng Kông trước tiên: "Tôi muốn chứng kiến tình hình Hồng Kông được giải quyết theo cách nhân đạo. Điều đó sẽ rất tốt cho thỏa thuận thương mại".

Ông Trump nói Trung Quốc muốn ký thoả thuận, Mỹ thì chưa. Ảnh: AP

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho hay phái đoàn thương mại Mỹ - Trung sẽ lên tiếng trong vòng 10 ngày tới và Mỹ dự định đón tiếp phái đoàn Trung Quốc để đàm phán kết thúc cuộc chiến thương mại.

Trong cuộc phỏng vấn của đài Fox News hôm 18-8, ông Kudlow cho biết ngay cả khi các cuộc đàm phán bị đình trệ, mối đe dọa về thuế quan lớn hơn và nguy cơ dẫn đến các hạn chế thương mại khác thì Mỹ vẫn duy trì được tình trạng khá tốt, cụ thể là không có suy thoái kinh tế, người tiêu dùng làm việc bình thường, tiền lương tăng, chi tiêu và tiết kiệm đều đặn.

Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cũng nói rằng động lực về kinh tế tốt đang khuyến khích các nhà đầu tư chuyển tiền sang Mỹ - nền kinh tế mạnh nhất thế giới.

Ngược lại, Đảng Dân chủ lập luận chính sách thương mại của ông Trump đang gây ra mối rủi ro ngắn hạn. Các ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ hôm 18-8 phàn nàn Washington có những chính sách thất thường về thương mại, chẳng hạn đe dọa áp thuế đối với Mexico về vấn đề nhập cư. Đây là nguyên nhân dẫn đến sự không chắc chắn, làm thất vọng giới đầu tư kinh doanh và khiến thị trường biến động.

Mỹ lo ngại Huawei hợp tác với chính quyền Bắc Kinh, gây ra rủi ro an ninh. Ảnh: Reuters

Cùng ngày 18-8, ông Trump tuyên bố không muốn hợp tác với Công ty Huawei của Trung Quốc ngay cả khi chính quyền của ông đang cân nhắc cho phép công ty này mua công nghệ Mỹ thêm 3 tháng nữa.

Trước khi lên chiếc Không lực 1 ở bang New Jersey, ông Trump giải thích lý do không muốn làm ăn với Huawei là vì an ninh quốc gia.