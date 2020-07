Truyền thông Trung Quốc đưa tin sự việc xảy ra vào sáng 13-7 và quan chức tử vong là ông Thư Minh Trí – chủ nhiệm trung tâm dịch vụ nước khu vực Tân Trùng, thuộc quận Tân Châu, TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Ông Thư, 59 tuổi, bất tỉnh khi đang gia cố bờ cho một hồ. Sau đó, ông Thư được đưa đến bệnh viện và xác định nguyên nhân tử vong là do xuất huyết não. Ông Thư đã làm việc suốt 30 ngày không ngừng nghỉ nhằm nỗ lực canh giữ các con đê ở Vũ Hán trong cuộc chiến chống lũ lụt ở thành phố. Một người nói với trang Sohu rằng ông Thư định sẽ đi khám bệnh sau mùa lũ.

Ông Thư Minh Trí – chủ nhiệm trung tâm dịch vụ nước khu vực Tân Trùng, thuộc quận Tân Châu (khoanh đỏ). Ông đã tử vong trên đê ngăn lũ ở Vũ Hán. Ảnh: hntv.tv

Nếu như người dân Vũ Hán được yêu cầu ở nhà trong quãng thời gian chống dịch Covid-19 thì trong cuộc chiến chống lũ lụt, người dân đã tình nguyện tham gia tuần tra đê kè, liên tục cảnh giác về tình hình nước lũ trên sông Dương Tử.



Theo chính quyền TP Vũ Hán, ước tính hiện có 30.000 người tình nguyện tham gia tuần tra các tuyến đê mỗi ngày ở địa phương này.

Ông Trần Quế Á, phó kỹ sư thuộc Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, cho biết mực nước của sông Trường Giang (Dương Tử) tại Vũ Hán vẫn sẽ trên mức cảnh báo trong khoảng 10 ngày tới. Ông Trần dự báo: "Nếu không có thêm lũ lụt hoặc tình huống bất ngờ ở thượng nguồn, mực nước trên sông Trường Giang đoạn chảy qua Vũ Hán sẽ giảm xuống còn 27,3 m vào ngày 23-7".

Người dân sơ tán ở huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây. Ảnh: The Times

Các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất là Giang Tây, Hồ Bắc và Hồ Nam thuộc miền trung Trung Quốc; An Huy, Chiết Giang và Giang Tô ở phía Đông; và Trùng Khánh ở phía Tây Nam. Cơ quan chỉ huy phòng chống lũ lụt hạn hán tỉnh An Huy đã ra lệnh, người dân gần khu vực ven sông ở 5 thành phố An Khánh, Vu Hồ, Trì Châu, Đồng Lăng, Mã An Sơn di tản.

Cục Khí tượng Trung Quốc dự báo ngày 16-7, khu vực hạ lưu Trường Giang vẫn sẽ có mưa lớn, đặc biệt là khu vực thượng lưu Trường Giang trong 10 ngày tới tiếp tục có mưa lớn và nguy cơ thảm họa cao.

Mực nước trên toàn nhánh sông chính của sông Trường Giang thuộc khu vực tỉnh An Huy tiếp tục vượt mức cảnh báo, dự báo trong một đến hai ngày tới, các trạm kiểm soát chính dọc sông sẽ tiếp tục xuất hiện đỉnh lũ, bộ phận đảo Giang Tâm và đê Ngoại Than đối mặt với sự đe dọa của nước lũ.

Một người dân ngồi trên thuyền cứu hộ phía sau là căn chìm trong nước ở huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây. Ảnh: The Times

Theo phân tích sơ bộ của các chuyên gia tại Trung tâm Khí hậu Quốc gia, sự nóng lên toàn cầu là một lý do chính cho sự bất thường của mưa trong năm nay.



Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc Tống Liên Xuân cho biết: "Các quan sát cho thấy sự nóng lên toàn cầu dẫn đến sự xuất hiện thường xuyên của các hiện tượng thời tiết và khí hậu khắc nghiệt, trong khi Trung Quốc nằm trong khu vực nhạy cảm của biến đổi khí hậu".