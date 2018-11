Su-27 của Nga bị tố "xả khói" vào mặt máy bay do thám Mỹ

06/11/2018 08:41

Đoạn video được Hải quân Mỹ đăng tải trên mạng Twitter hôm 5-11 cho thấy máy bay Nga được trang bị vũ khí bay cách máy bay do thám Mỹ chỉ vài mét.

Trong đoạn video được công bố, chiếc Su-27 đã bay áp sát máy bay do thám EP-3 từ phía trên trước khi tăng tốc xả khói rời đi. Chiến đấu cơ Nga dường như được trang bị vũ khí với một vài tên lửa gắn trên cánh.

Hình ảnh một chiến đấu cơ Su-27 của Nga đã tiếp cận nguy hiểm máy bay do thám Mỹ EP-3 trên biển Đen trích từ video. Ảnh: US Navy

Theo Hải quân Mỹ, chiến đấu cơ Su-27 của Nga đã bay quanh chiếc EP-3 trong khoảng 25 phút trong khi máy bay do thám Mỹ vẫn đang hoạt động theo luật pháp quốc tế. Hải quân Mỹ thông báo: "Hành động tiếp cận này là thiếu an toàn do Su-27 đã áp sát đầu máy bay do thám Mỹ ở tốc độ cao khi máy bay này đang làm nhiệm vụ, đặt ra nguy hiểm cho phi công và phi hành đoàn".



Một chiếc Su-27 của Nga. Ảnh: Russia MOD

Trong khi đó, phía Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận có xảy ra vụ tiếp cận nhưng nhấn mạnh tiêm kích Su-27 vẫn giữ khoảng cách an toàn với EP-3. Theo Bộ Quốc phòng Nga, phi hành đoàn của Su-27 chỉ làm nhiệm vụ hộ tống chiếc máy bay do thám Mỹ EP-3 tránh xâm phạm không phận Nga trong khi vẫn tuân thủ đầy đủ các quy tắc an toàn.

Cận cảnh máy bay Nga tăng tốc vượt qua máy bay Mỹ. Ảnh: US Navy

Theo đài RT, các máy bay trinh sát Mỹ thường quan sát không giới Nga khiến lực lượng phòng không Nga phải thực thi nhiệm vụ ngăn chặn các hành vi xâm phạm lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã nhiều lần phàn nàn về hành động của Moscow khi cho rằng các phi công Nga bay "không chuyên nghiệp" cũng như có hành động "không an toàn".



Bộ Quốc phòng Nga hôm 1-11 cho biết ít nhất 17 máy bay và thiết bị bay không người lái nước ngoài đã thực hiện sứ mệnh do thám gần biên giới Nga chỉ trong vòng một tuần. Các máy bay chiến đấu Nga đã được điều động 4 lần để ngăn chặn những vi phạm tiềm ẩn ở không giới nước này.

Xuân Mai (Theo RT)