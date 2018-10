Syria: IS giao chiến ác liệt với lực lượng do Mỹ hậu thuẫn

11/10/2018 19:22

SDF – liên minh Ả Rập và người Kurd - đang chiến đấu để tái chiếm ngôi làng Sousah, nơi IS lợi dụng tầm nhìn kém - khi máy bay liên quân Mỹ không thể yểm trợ đồng minh - để phản công. Các tay súng SDF vấp phải sự kháng cự dữ dội do IS đặt mìn, triển khai bắn tỉa và thực hiện các vụ tấn công tự sát.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR, trụ sở tại Anh), cuộc đụng độ giữa SDF và IS nổ ra từ ngày 10-10, giết chết ít nhất 10 thành viên của lực lượng được Mỹ hậu thuẫn. Ngoài ra, số phận của 35 người khác vẫn chưa rõ ràng và họ dường như đã bị bắt làm con tin. Tuy nhiên, SDF tuyên bố không có thành viên nào của mình bị bắt. Bên phía IS, 18 tay súng bị cho là đã thiệt mạng.

Số liệu do cổng tin tức Aamaq liên kết IS công bố cho thấy 18 thành viên của SDF tử trận. Aamaq cũng đăng tải hình ảnh chụp các thi thể lên mạng internet.

Tình nguyện viên YPG người Pháp Farid Medjahed, 36 tuổi, vừa bị giết trong cuộc chiến với IS tại thị trấn Hajin. Ảnh: Văn phòng Truyền thông YPG

SDF phát động cuộc tấn công vào tỉnh Deir Ezzor, phía Đông Syria, bao gồm cả thị trấn Hajin, cách đây 1 tháng. Đến ngày 10-10, IS phản công các vị trí của SDF xung quanh Hajin và một số thị trấn lân cận. Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman cho biết đụng độ sau đó nổ ra và hiện vẫn tiếp diễn. Ít nhất 139 thành viên SDF và 267 tay súng IS đã bị giết tính đến thời điểm này, theo SOHR.

Trong những năm gần đây, SDF với sự hỗ trợ trên không của Mỹ đã tìm cách đẩy lùi IS khỏi miền Bắc và miền Đông Syria. IS còn hứng chịu một loạt thất bại và mất hầu hết lãnh thổ do chúng kiểm soát ở cả Syria lẫn Iraq.

Về SDF, lực lượng này được thành lập vào năm 2015, do Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) dẫn đầu. Hàng trăm người nước ngoài cũng tới gia nhập YPG để chiến đấu chống lại IS.



Phạm Nghĩa (Theo AP, Jordan Times)